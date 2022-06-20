Гігантські коти в Нью-Йорку та Лондоні – 10 курйозних робіт американського художника

10 курйозних фото котів американського художника / Фото: Колаж: Сьогодні

Метт Маккартні – художник з США, який зображує котів у нетипових умовах та образах. Нещодавно показували 10 фото чотирилапих в стильних вбраннях та з зачісками. Здивуємо сьогодні добіркою гігантських котів у мегаполісах світу з Instagram креатора. Домашні улюбленців у його роботах подорожують більше, ніж середньостатистичні українці до війни...

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Нещодавно ми розповідали про курйозний випадок: лев з зачіскою у стилі 90-х став зіркою китайського зоопарку