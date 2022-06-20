Гигантские коты в Нью-Йорке и Лондоне – 10 курьезных работ американского художника

10 курьезных фото котов американского художника / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэтт Маккартни – художник из США, изображающий кошек в нетипичных условиях и образах. Недавно показывали 10 фото четырехлапых в стильных нарядах и с прическами. Удивим сегодня подборкой гигантских кошек в мегаполисах мира с Instagram креатора. Домашние любимцы в его работах путешествуют больше, чем среднестатистические украинцы до войны...

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Недавно мы рассказывали о курьезном случае: лев с прической в стиле 90-х стал звездой китайского зоопарка