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Курйозний випадок: лев з укладкою у стилі 90-х став зіркою китайського зоопарку

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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1 червня, 09:00
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Відвідувачів зоопарку побільшало – всі хочуть побачити його на власні очі
Як лев з зоопарку Китаю став зіркою Мережі
Як лев з зоопарку Китаю став зіркою Мережі / Фото: Колаж: Сьогодні

Тварини України та світу продовжують ставати популярними. В Мережі обговорюють лева Ханг Ханга з зоопарку Гуанчжоу (Китай), бо його грива стала прямою через підвищену вологість. Пишність та кучері зникли, а шанувальників серед відвідувачів побільшало. Про це пише Daily Mail.

Увагу привертає чубчик лева, який буцімто підстригли спеціально. Але ні! Співробітники зоопарку запевняють, що ефект "стрижки" завдяки леву, який облизував свої лапи та розчісував гриву.

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Зачіска була чистою магією природи. Ми не посміємо стригти левову шерсть. Він мав вигляд, як білява супермодель із чубчиком, через високу вологість у Ґуанчжоу, — зауважив один зі співробітників.

Завдяки природним умовам, які оновили укладку Ханг Ханга, в зоопарку побільшало відвідувачів. Люди хочуть побачити чудо природи на власні очі. Відліком вважають 29 травня, коли перше фото лева опублікували в Мережі.

Зараз він тут найкрасивіший хлопчик, і дедалі більше людей приходять подивитися на нього, — сказав один з працівників зоопарку.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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