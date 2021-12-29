Не тільки Туреччина: де українці пролетіли в 2021 році

Де українці літали у 2021 році / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки багато хто думає про подорожі на Новий рік 2022, пропонуємо дізнатися, куди українці літали в 2021 році. Рейтинг найпопулярніших країн серед наших громадян за версією Aviasales.

Найпопулярнішою туристичною країною у 2021 році стала Туреччина. Друге місце посідає Польща, на впевненій третій позиції опинилася Грузія. Зазначимо, що Польща займала другу сходинку майже весь рік, поступившись Грузії лише у літній сезон. У Туреччині найбільше бронювали готелі навесні – 24%.

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Найпопулярніша країна серед українських туристів у 2021 році – Туреччина / Фото: Pixabay

Також влітку українці шукали квитки до Чорногорії та Греції. Вже восени балканські острови вибули з лідерів, віддавши місця у п'ятірці лідерів Італії і Іспанії.

Не дуже користувалися популярністю в 2021 році країни Африки. Як повідомляє авіакомпанія, найменше українці літали в Конго, Анголу, Зімбабве і Маврикій.

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Маврикій у 2021 році втратив популярність серед українців / Фото: Pixabay

У середньому свої мандрівки українці планували за 40 днів до відльоту. А це на 10 днів менше, ніж у 2020 році.

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