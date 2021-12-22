Що треба знати перед поїздкою в Лапландію на Новий рік: 5 важливих пунктів

Туристам варто приготувати круглу суму для відпочинку в казці, бо за один ланч треба заплатити тисячу гривень, а за екскурсію до резиденції Санта-Клауса для чотирьох – 30 тис. гривень

Провінція Лапландія – казкова місцевість, де хотів би побувати кожен. З нею асоціюються Санта-Клаус, полярне сяйво та ідеальна зима, ніби з картинки. Не дивно, чому кожен мріє відсвяткувати Новий рік там, а не в Буковелі. Ми з тревел-експерткою Іриною Паладійчукрозповімо про 5 важливих пунктів, які треба врахувати під час планування відпочинку в Лапландії.

Тревел-експертка Ірина Паладійчук / Фото: пресслужба

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Готуйте гаманець – ви витратите на тур чимало грошей

За тур для двох у місто Рованіемі, про який ви мрієте з дитинства, заплатите від 78 тис. гривень. В прайс враховано переліт, трансфер, гід, проживання в чотиризірковому готелі протягом 7 діб. Послуги "Все враховано" немає, вас нагодують лише сніданками.

До слова, в Рованіемі розміщується резиденція Санта-Клауса, в гості до якого прилітають з усього світу. Тож не дивуйтеся цінам, які схожі до мальдівських. Особливо під час новорічних свят, бо в провінції в цей період "високий туристичний сезон".

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Якщо захочете заощадити – доведеться їхати автобусом і забути про авіарейси

Коли турист бронює авіатур, то він автоматично оплачує подорож не лише до Санта-Клауса, а й за відвідини інших країн. Тур триває приблизно 7 днів, враховуючи повернення в Україну. Дорогою туристи проїжджають сусідні країни та мають змогу оглянути тамтешні міста. Наприклад, Ригу – столицю Латвії.

За автобусний тур для одного заплатите від 11 тис. гривень. Враховано проїзд, проживання в тризіркових готелях по маршруту, сніданки та переїзд поромом до Гельсінкі. Купивши такий тур, ви витратите приблизно в чотири рази менше.

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Перше місце, куди ви вирушите, – резиденція Санта-Клауса

Резиденція Санта-Клауса знаходиться в Рованіемі. Сюди приїздять ті, хто хоче відчути себе в казці: побачити дідуся та його оленів в упряжках. А ще загадати бажання та відвідати пошту Санта-Клауса і відправити лист рідним. До речі, розмовляє він багатьма мовами, щоб зрозуміти усіх туристів.

За індивідуальну екскурсію по резиденції для чотирьох осіб заплатите 30 тис. гривень, а за квиток у групі з кількох людей – від 2500 гривень за одного.

Ви не зможете відмовитися від екскурсій, бо це особливість відпочинку

У Лапландію прилітають туристи, які люблять активний відпочинок і не планують сидіти в готелі 24/7. Бо там пропонують екскурсії, від яких неможливо відмовитися.

Одна з найпопулярніших – вечірня екскурсія на курорті Леві, де туристи мають змогу побачити північне сяйво. Її тривалість – 2,5 години, а ціна – від 1500 гривень за особу. На Новий рік влаштовують аналогічну активність, але заплатите вже вдвічі більше.

Далі "Рануа" – місцевий арктичний зоопарк, де мешкає приблизно 200 тварин у природних умовах. На території побачите північних оленів, сов, білих ведмедів та інших звірів. Зоопарк розміщується за 80 км від Рованіемі. За вхідний квиток заплатите від тисячі гривень за особу.

Парк розваг Santa Park в Рованіемі, який працює з 1998 року, – це ще один must see, бо тут 12 місяців святкова атмосфера, попри дату в календарі. Він схожий на тунель, бо міститься під землею. Тут туристи можуть зустріти ельфів, Санта-Клауса, місіс Санту та інших персонажів.

Будете витрачати багато грошей на їжу

Послуга "Все враховано" в готелях непопулярна, тож туристи харчуються в закладах. За один обід мандрівник заплатить щонайменше тисячу гривень. За вечерю та ланч щоденно витрачає приблизно 2 тис. гривень. Якщо забронюєте тур для двох за 78 тис. гривень, то будьте готові, що на цьому витрати не завершуються.

Словом, якщо ви забронюєте тур для себе лише зі сніданками, то за тиждень на їжу витратите додатково 14 тис. гривень.

За святкову вечерю на Новий рік чи Різдво на одного турист заплатить від 4 тис. гривень.

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