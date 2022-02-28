Де взяти онкопрепарати під час війни з Росією – список контактів та організацій

Ліки для ракових хворих можна попросити у контакт-центрі МОЗ, на сайті «Підпишись на життя», а також у благодійних фондах / Фото: freepik.com

Онкопрепарати, як і інші ліки для лікування серйозних станів у нинішній ситуації війни з Росією можуть постачатися з перебоями. Отримати ліки для ракових хворих та інші медикаменти можна через МОЗ України та інші послуги.

Так, зараз працює контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19, приймає дзвінки та запити щодо критичних потреб громадян та медичних установ. Оператори зафіксують ваше звернення та передадуть для оперативного рішення. Там скоординують також із волонтерами та міжнародними організаціями, які відгукнулися на прохання про допомогу.

Реклама

Контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19 приймає дзвінки та запити щодо критичних потреб щодо ліків / Фото: freepik.com

Також можна пошукати потрібний препарат на сайті "Ліки для онкохворих – підпишись на життя". Тут можна знайти ліки, яке закуповувалися за державні кошти за направленням онкологічних та онкогематологічних захворювань. А також знайти ліки із національного переліку основних лікарських засобів; налаштувати та отримувати повідомлення про надходження призначених препаратів до обраного вами регіону.

Також можна спробувати звертатися до благодійних фондів, таких як "Благодійний фонд "Інна" , "Афіна. Жінки проти раку" , Фонд Ріната Ахметова і т.д.

Реклама

Також раніше ми писали, що у зв'язку із загостренням військової ситуації в Україні люди повинні бути впевнені, що скуповувати всі ліки не варто — усім вистачить. Читайте Список аптек Києва, які працюють у штатному режимі.

Корисною може бути інформація про те, як подолати шок від побачених вибухів, читайте "Як вийти із шокового стану після побачених вибухів – покрокова інструкція".