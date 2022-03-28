Де пообідати в Києві – список 300 закладів, які працюють під час воєнного стану

Де пообідати в Києві - список 300 закладів, які працюють у воєннний стан / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ щодня вчиться по-новому жити під час воєнного стану в Україні. Кияни та гості міста не уявляють затишні вулички столиці без автентичних кафе. І, нарешті, на другому місяці війни понад 300 закладів відновили свою роботу, повідомляє КМДА.

Серед відкритих закладів – кафе "ЗігЗаг" на вул. Рейтарська, 13, "Дилетант" на вул. Юрківська, 57/17, кав’ярня Milk Bar на вул. Шота Руставелі,16 та інші.

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Завантажте застосунок "Київ Цифровий" чи відкрийте мапу працюючого бізнесу, щоб знайти інформацію про заклади, які поновили роботу.

У КМДА зазначають, що станом на 26 березня ще було відкрито понад 650 продуктових магазинів, 360 станцій техобслуговування авто, 185 перукарень, близько 50 автомагазинів, 8 ярмарків, 33 столичні ринки та інші установи й організації.

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