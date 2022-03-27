Як приготувати борщ у ТОП-3 країнах для еміграції та не розоритися

Скільки українці витратять на продукти з отриманої соціальної виплати – в матеріалі "Сьогодні"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Тисячі українців вимушено виїхали з України за кордон через вторгнення Росії. Поверне їх назад – лише перемога над РФ. Тимчасове проживання в Польщі чи інших країнах – не причина забувати про традиційні українські страви. Про борщ, звісно! Ми розповімо про цінники на продукти для приготування страви: в супермаркеті Польщі, Чехії та Німеччини. І скільки доведеться витратити грошей з соціальної виплати, яку отримають українці зі статусом тимчасового захисту. Про суми виплат розповіла еміграційна експертка Уляна Таїстова.

Які інгредієнти необхідні?

Нагадаємо список продуктів для приготування борщу, який знає кожен українець напам’ять. Приготувати страву, перебуваючи в Україні, це екстрим, бо повітряна тривога ледь не щогодини. У земляків, які переїхали, більше шансів виконати цю "місію" та без слів розповісти іноземцям про смак українських традицій.

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Для приготування знадобляться:

буряк;

картопля;

цибуля;

морква;

капуста;

томатна паста;

м’ясо.

Додатково сметана за смаком.

Скільки треба заплатити за продукти в Польщі?

Серед поляків популярний супермаркет "Ашан", де за борщовий набір треба заплатити 'zł57,63 (злотих). У суму враховані:

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буряк (500 г) за 'zł1,23;

картопля (500 г) за ' zł4;

цибуля (500 г) за 'zł1,08;

морква (400 г) за ' zł1;

капуста (500 г) за ' zł1,17;

томатна паста за ' z ł 3,33;

ł м’ясо яловичини (300 г) за 'zł42,99;

сметана за 'zł2,83.

Громадяни України отримують одноразову фінансову виплату в Польщі розміром 'zł300 злотих. Серед вимог – в'їзд до Польщі з 24 лютого та оформлення статусу Pesel. В українця після оплати продуктів для борщу з фінансової допомоги залишиться лише 'zł242, 37.

На щастя, з 26 березня почала діяти додаткова виплата "Допомога 500+" для сімей з неповнолітніми дітьми. Українці будуть отримувати щомісяця допомогу в розмірі 'zł500 на кожну дитину.

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А скільки в Чехії?

За борщовий набір у популярному в Чехії супермаркеті Tesco заплатите Kč236 (кронів). У суму враховані:

буряк (500 г) за Kč25;

картопля (500 г) за Kč7;

цибуля (100 г) за Kč3;

морква (440 г) за Kč9;

капуста (500 г) за Kč​​​​​​​20;

томатна паста за Kč​​​​​​​32;

м’ясо свинини (500 г) за Kč​​​​​​​120;

сметана за Kč​​​​​​​20.

Українці зі статусом тимчасового захисту віком від 26 років отримуватимуть Kč​​​​​​​2490 фінансової допомоги щомісяця. Гроші виплачуються за умови, якщо фінансів не вистачає, щоб покрити основні життєві потреби. В залишку після придбання продуктової корзини для борщу залишиться Kč​​​​​​​2 254.

Люди іншої вікової категорії теж отримають соціальну виплату: віком до 6 років – Kč​​​​​​​1970, від 6 до 15 років Kč​​​​​​​2420 та від 15 до 26 років – Kč​​​​​​​2770.

На останок – фуд-шопінг у Німеччині

Один з найпопулярніших супермаркетів Німеччини та конкурент Lidl - славнозвісний Aldi. За борщовий набір українці заплатять $11. У суму враховані:

буряк (500 г) за $1;

картопля (500 г) за $1;

цибуля (400 г) за $1;

морква (500 г) за $1;

капуста (500 г) за $1;

томатна паста за $1;

м’ясо свинини (500 г) за $3;

сметана за $2.

Українцям віком від 18 років, які оформили статус тимчасового захисту та живуть самостійно, виплачуватимуть $400 щомісяця протягом перших 18 місяців. Після походу до супермаркету за продуктами для борщу з фінансової виплати залишиться $389.

Соціальна виплата також передбачена для інших вікових категорій:

$ 362 – для дорослих, які проживають у парі;

– для дорослих, які проживають у парі; $274 – дітям до 6 років;

– дітям до 6 років; $358 - дітям від 6 до 14 років;

- дітям від 6 до 14 років; $358 – підліткам від 14 до 17 років;

– підліткам від 14 до 17 років; $322 – дорослим віком до 25 років, які мешкають з батьками.

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