Где пообедать в Киеве – список 300 заведений, работающих в военное положение

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Киев ежедневно учится по-новому жить во время военного положения в Украине. Киевляне и гости города не представляют уютных улочек столицы без аутентичных кафе. И, наконец, на втором месяце войны более 300 заведений возобновили свою работу, пишет КГГА.

Среди открытых заведений – кафе "ЗигЗаг" на ул. Рейтарская, 13, "Дилетант" на ул. Юрковская, 57/17, кофейня Milk Bar на ул. Шота Руставели,16 и другие.

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Загрузите приложение "Киев Цифровой" или откройте карту работающего бизнеса, чтобы найти информацию о заведениях, возобновивших работу.

В КГГА отмечают, что по состоянию на 26 марта было открыто более 650 продуктовых магазинов, 360 станций техобслуживания авто, 185 парикмахерских, около 50 автомагазинов, 8 ярмарок и 33 столичных рынка и другие учреждения и организации.

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