Де купити панаму як у лідера гурту Kalush Orchestra – фото, ціна

Рожева панама – незмінний елемент образу лідера гурту Kalush Orchestra / Фото: Колаж: Сьогодні

Український гурт Kalush Orchestra став переможцем головного пісенного конкурсу Євробачення-2022. На сцені у Турині артисти виступали у костюмах, стилізованих під традиційний національний одяг. Незмінним елементом образу фронтмена гурту Олега Пюка є рожева панама.

Kalush Orchestra на Євробаченні – 2022 / Фото: Getty Images

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Музиканти у своєму офіційному Instagram-акаунті розповіли, де можна купити аналогічний головний убір, як у лідера гурту.

Панама Kalush – офіційний мерч переможців Євробачення – 2022

Артисти випустили лімітовану колекцію панам. У мерч увійшли два види з вишитими назвами Kalush та Kalush Orchestra. Вартість одного виробу – 500 грн. Замовити їх можна в акаунті @panama.kalush.

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Панама Kalush Orchestra – офіційний мерч переможців Євробачення – 2022

Не маринуй – замовляй тіпок, – написали в Instagram учасники гурту Kalush Orchestra.

Олег Псюк в панамі Kalush

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