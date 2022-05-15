Де купити панаму як у лідера гурту Kalush Orchestra – фото, ціна

Рожева панама – незмінний елемент образу лідера гурту Kalush Orchestra / Фото: Колаж: Сьогодні
Український гурт Kalush Orchestra став переможцем головного пісенного конкурсу Євробачення-2022. На сцені у Турині артисти виступали у костюмах, стилізованих під традиційний національний одяг. Незмінним елементом образу фронтмена гурту Олега Пюка є рожева панама.
Музиканти у своєму офіційному Instagram-акаунті розповіли, де можна купити аналогічний головний убір, як у лідера гурту.
Артисти випустили лімітовану колекцію панам. У мерч увійшли два види з вишитими назвами Kalush та Kalush Orchestra. Вартість одного виробу – 500 грн. Замовити їх можна в акаунті @panama.kalush.
Не маринуй – замовляй тіпок, – написали в Instagram учасники гурту Kalush Orchestra.
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