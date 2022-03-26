Гарантований заряд позитивом: меми, які зрозуміють лише українці

Військові меми, які зрозуміють лише українці / Фото: Facebook

У темні часи дуже важливо пам'ятати, що після сильної грози завжди приходить веселка! А поки що потрібно трішечки почекати і не втрачати позитивного настрою. Пропонуємо вам знову посміятися над мемами про Чорнобаївку та іншими актуальними темами на сьогодні.

Іноді здається, що сил більше немає, а нервовий зрив ось-ось постукає у двері. Це нормальне відчуття під час війни, просто дайте собі видихнути та відволіктися від негативу. Ми знаємо, як це зробити.

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Військові меми, які зрозуміють лише українці / Фото: Facebook

Військові меми, які зрозуміють лише українці / Фото: Facebook

Військові меми, які зрозуміють лише українці / Фото: Facebook

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Військові меми, які зрозуміють лише українці / Фото: Facebook

Військові меми, які зрозуміють лише українці / Фото: Facebook

Військові меми, які зрозуміють лише українці / Фото: Facebook

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Військові меми, які зрозуміють лише українці / Фото: Facebook

Військові меми, які зрозуміють лише українці / Фото: Facebook

Ще більше кумедних мемів дивіться у галереї.

Військові меми, які піднімають настрій / Фото: Facebook

Також дивіться: стендап у бомбосховищі у Сумах. Виступ в одному з притулків, оточеного з трьох сторін міста, організували коміки Фелікс Редька, Ілля Глущенко та Костянтин Яценко.