Гарантированный заряд позитивом: мемы, которые поймут только украинцы

Военные мемы, которые поймут только украинцы / Фото: Facebook

В темные времена очень важно помнить, что после самой сильной грозы всегда приходит радуга! А пока нужно немножечко подождать и не терять позитивного настроя. Предлагаем вам снова посмеяться над мемами о Чернобаевке и других актуальных темах на сегодня.

Иногда кажется, что сил больше нет, а нервный срыв вот-вот постучится в дверь. Это нормальное чувство во время войны, просто дайте себе выдохнуть и отвлечься от негатива. Мы знаем, как это сделать.

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Военные мемы, которые поймут только украинцы / Фото: Facebook

Военные мемы, которые поймут только украинцы / Фото: Facebook

Военные мемы, которые поймут только украинцы / Фото: Facebook

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Военные мемы, которые поймут только украинцы / Фото: Facebook

Военные мемы, которые поймут только украинцы / Фото: Facebook

Военные мемы, которые поймут только украинцы / Фото: Facebook

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Военные мемы, которые поймут только украинцы / Фото: Facebook

Военные мемы, которые поймут только украинцы / Фото: Facebook

Еще больше смешных мемов смотрите в галерее.

Военные мемы, которые поднимают настроение / Фото: Facebook

Также смотрите: стендап в бомбоубежище в Сумах. Выступление в одном из убежищ, окруженного с трех сторон города, организовали комики Феликс Редька, Илья Глущенко и Константин Яценко.