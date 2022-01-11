Гага, Камбербетч та інші: названі найкращі актори 2021 року за версією W Magazine

Найкращі актори 2021 року за версією W Magazine / Фото: wmagazine.com

Нещодавно ми ділилися неймовірно красивою зйомкою найкращих акторів 2021 для The New York Times в чорно-білому стилі. Тепер же W Magazine представив свою версію того, що відбувається в кіно, але в яскравіших і більш життєрадісних тонах.

Американський W Magazine випустив спецвипуск, присвячений головним акторам 2021 року за версією редакції. Це 10 яскравих обкладинок в одному стилі та яскравих кольорах.

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Найкращі актори 2021 року за версією W Magazine / Фото: wmagazine.com

Прикрасили обкладинки W Magazine Крістен Стюарт, Леді Гага, Джемма Чан, Адам Драйвер, Дензел Вашингтон, Кейт Бланшетт, Джесіка Честейн, Бенедикт Камбербетч, Дженніфер Хадсон і Тільда Суінтон із дочкою Онор.

Найкращі актори 2021 року за версією W Magazine / Фото: wmagazine.com

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Що цікаво, список найкращих з найкращих перформансерів W Magazine дуже схожий зі списком The New York Times. Так, серед зірок, чиї заслуги журналісти обох видань особливо виділили виявилися: Крістен Стюарт, Бенедикт Камбербетч і Дензел Вашингтон. В решті ж думки розійшлися.

Найкращі актори 2021 року за версією W Magazine / Фото: wmagazine.com

Кожен із цих акторів зумів у 2021 році перевершити сам себе та показати глядачам новий спектр емоцій. Чого тільки варта гра Гаги в "Будинок Gucci", або Стюарт в "Спенсер: Таємниця принцеси Діани".

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Найкращі актори 2021 року за версією W Magazine / Фото: wmagazine.com

Найкращі актори 2021 року за версією W Magazine / Фото: wmagazine.com

Найкращі актори 2021 року за версією W Magazine / Фото: wmagazine.com

Найкращі актори 2021 року за версією W Magazine / Фото: wmagazine.com

Найкращі актори 2021 року за версією W Magazine / Фото: wmagazine.com

Лучшие актеры 2021 года по версии W Magazine / Фото: wmagazine.com

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