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Як лялька: Джіджі Хадід знялася в образі Барбі для реклами Moschino

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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11 січня, 12:33
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Супермодель позувала для фотографа Стівена Майзеля у милому рожевому образі, що нагадує стиль ляльки Барбі
Джіджі Хадід очолила рекламну кампанію нової весняно-літньої колекції Moschino
Джіджі Хадід очолила рекламну кампанію нової весняно-літньої колекції Moschino / Фото: Колаж: Сьогодні

Американська супермодель Джіджі Хадід не засиджується без роботи: не встигли ми надихнутися чудесами еквілібристики у зйомці для V Magazine, як вийшла нова фотосесія весняно-літньої колекції Moschino 2022.

Італійський будинок моди Moschino показав перші фото з рекламного кампейну. У ньому також взяли участь голландська фотомодель Імаан Хаммам, японська манекенниця Міка Шнайдер та американські моделі Амар Аквей і Еббі Чемпіон.

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Джіджі Хадід очолила рекламну кампанію нової весняно-літньої колекції Moschino
Джіджі Хадід очолила рекламну кампанію нової весняно-літньої колекції Moschino / Фото: Moschino

Моделі позували перед об'єктивом фотокамери знаменитого фотографа Стівена Майзеля. Головна тема і кампейну, і весняно-літню колекцію загалом – ляльковий гламур.

Так, Джіджі Хадід знялася в костюмі в клітинку з льодяником у руках і зефірною сумочкою. А її колеги зі зйомки вбралися в одяг з мультяшними героями та аксесуарами у стилі Барбі.

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Джіджі Хадід в рекламі колекції Moschino 2022
Джіджі Хадід в рекламі колекції Moschino 2022 / Фото: Moschino

Також вам буде цікаво: Louis Vuitton представили нову (але не зовсім) версію монограми.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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