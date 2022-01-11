Як лялька: Джіджі Хадід знялася в образі Барбі для реклами Moschino

Американська супермодель Джіджі Хадід не засиджується без роботи: не встигли ми надихнутися чудесами еквілібристики у зйомці для V Magazine, як вийшла нова фотосесія весняно-літньої колекції Moschino 2022.
Італійський будинок моди Moschino показав перші фото з рекламного кампейну. У ньому також взяли участь голландська фотомодель Імаан Хаммам, японська манекенниця Міка Шнайдер та американські моделі Амар Аквей і Еббі Чемпіон.
Далі по темі
Моделі позували перед об'єктивом фотокамери знаменитого фотографа Стівена Майзеля. Головна тема і кампейну, і весняно-літню колекцію загалом – ляльковий гламур.
Так, Джіджі Хадід знялася в костюмі в клітинку з льодяником у руках і зефірною сумочкою. А її колеги зі зйомки вбралися в одяг з мультяшними героями та аксесуарами у стилі Барбі.
Також вам буде цікаво: Louis Vuitton представили нову (але не зовсім) версію монограми.