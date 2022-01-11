Як лялька: Джіджі Хадід знялася в образі Барбі для реклами Moschino

Супермодель позувала для фотографа Стівена Майзеля у милому рожевому образі, що нагадує стиль ляльки Барбі

Джіджі Хадід очолила рекламну кампанію нової весняно-літньої колекції Moschino / Фото: Колаж: Сьогодні

Американська супермодель Джіджі Хадід не засиджується без роботи: не встигли ми надихнутися чудесами еквілібристики у зйомці для V Magazine, як вийшла нова фотосесія весняно-літньої колекції Moschino 2022.

Італійський будинок моди Moschino показав перші фото з рекламного кампейну. У ньому також взяли участь голландська фотомодель Імаан Хаммам, японська манекенниця Міка Шнайдер та американські моделі Амар Аквей і Еббі Чемпіон.

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Джіджі Хадід очолила рекламну кампанію нової весняно-літньої колекції Moschino / Фото: Moschino

Моделі позували перед об'єктивом фотокамери знаменитого фотографа Стівена Майзеля. Головна тема і кампейну, і весняно-літню колекцію загалом – ляльковий гламур.

Так, Джіджі Хадід знялася в костюмі в клітинку з льодяником у руках і зефірною сумочкою. А її колеги зі зйомки вбралися в одяг з мультяшними героями та аксесуарами у стилі Барбі.

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Джіджі Хадід в рекламі колекції Moschino 2022 / Фото: Moschino

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