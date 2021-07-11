Фронтвумен KAZKA підтримала камінг-аут MЕLOVIN: Я сама вважаю себе квіром

Олександра Зарицька розповіла про своє ставлення до представників ЛГБТ-меншин і заявила, що відносить себе до квірів

Олександра Зарицька зізналася, що вона - квір / Фото: instagram.com/kazka.band

Солістка українського гурту KAZKA Олександра Зарицька висловилася про камінг-аут MELOVIN на фестивалі Atlas Weekend і теж зробила відверте зізнання про себе. Нагадаємо, що Мел під час свого виступу поцілувався з дівчиною і з хлопцем, заявивши після, що він – бісексуал.

Зарицька, яка дружить з MELOVIN, знала про те, що її друг готує зізнання. Однак не радила йому, як це зробити.

Мені здається, що тут радити недоречно. Головне, що він сам все обдумав і вирішив це зробити... Звичайно, я знала про це, його бісексуальність, і я знала, що він зробить такий крок. Я пам'ятаю, він думав, як це зробити. І саме без слів, як ми всі бачили. Я знаю, що багато людей все життя не можуть розповісти батькам, нікому. MELOVIN – дуже смілива людина, – сказала Олександра в інтерв'ю, опублікованому в YouTube-каналі "Світського життя".

Солістка KAZKA Олександра Зарицька / Фото: instagram.com/kazka.band

Співачка позитивно ставиться до прайду і сама відносить себе до квірів. За словами Зарицької, таких людей варто підтримувати, а якщо потрібно – боротися за них.

Я сама себе вважаю квіром. Взагалі, квір-люди – люди, які трохи нестандартні у всіх обсягах нашої культури. Тому, це така тендітна частина нашого суспільства, яку треба берегти і за яку треба стояти і битися, якщо треба, – зізналася солістка KAZKA.

Хто такий квір? Квірами називають себе люди, які не ставлять свою ідентичність в гетеронормативні рамки. Тобто це ті, чия сексуальна орієнтація і/або гендер відрізняються від гетеросексуальної орієнтації і/або цісгендерної ідентичності.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю MELOVIN для програми "Зірковий шлях":

Раніше ми писали, що Філіп Кіркоров підтримав MELOVIN після камінг-ауту, назвавши зізнання співака "вчинком справжньої особистості".