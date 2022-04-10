Євген Клопотенко розповів, як зберегти продукти без холодильника, потрібні темне прохолодне місце та металевий посуд / Фото: instagram.com/klopotenko, unsplash.com

Перебої з електроенергією під час війни з Росією, на жаль, не рідкість – у результаті продукти, які багатьом зараз і так складно дістати, псуються. Як зберегти продукти без холодильника у воєнний час – порадами поділився кулінарний експерт Євген Клопотенко.

Євген Клопотенко

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Майже кожному продукту можна продовжити термін придатності. Але для цього потрібно, щоб вдома або в місці, де ви зараз живете, було прохолодне місце. Без холодильника не зіпсуються овочі та фрукти, буряк та моркву добре зберігати в ящиках з піском.

Для картоплі підійде будь-яке темне місце, куди не потрапить сонячне світло. Якщо плоди вже почали псуватись, то не треба їх обрізати або зберігати, зваріть компот, варення, цукати, зробіть фруктову консервацію. Якщо на вулиці холодно, кожен продукт (ковбаса, сир і т. д.) оберніть папером, потім замотайте в рушник і складіть у металевий посуд і тримайте на балконі/на вулиці.

Зі свіжого або замороженого м'яса та риби теж можна зробити домашні консерви / Фото: instagram.com/pimenovajulia/

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Якщо є термосумка – чудово. Зі свіжого або замороженого м'яса та риби теж можна зробити домашні консерви. Або складіть м'ясо, рибу, птицю в каструлю або скляні банки і добре пересипте сіллю. Також можна зробити сольовий розчин – на 500 мл холодної води 10 ст. л. солі. Щоб потім таке м'ясо можна було їсти, попередньо його потрібно вимочити у воді, щоб позбутися зайвої солі.

Також раніше Євген Клопотенко розповів, як харчуватися з користю під час війни та що приготувати при мінімумі продуктів.

А ще кулінарний експерт поділився своїми лайфхаками, як впоратися з тривогою та безпорадністю.