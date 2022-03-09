Це вбивство мирних людей! Олена Зеленська звернулася до світових ЗМІ

Лист Олени Зеленської до представників світових ЗМІ / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Чотирнадцятий день вторгнення Росії. Ворог звірствує у Київській області та Маріуполі. Україна продовжує мужньо вистоювати у кривавій та нерівній боротьбі. Олена Зеленська опублікувала пост-звернення до світових ЗМІ, розповівши, проти кого насправді Путін розпочав війну.
Перша леді України вирішила відповісти одним листом усім представникам преси, які зараз до неї звертаються. Дружина президента написала у своєму Instagram 3 листи з одним посилом українською, англійською та німецькою мовами. Олена Зеленська емоційно засудила вторгнення в свою країну, але найбільше — страждання мирного населення, яке змушене ховатися в укриттях і виживати так вже два тижні, деякі люди при цьому паралельно борються з важкими захворюваннями.
Відкритий лист Олени Зеленської до представників світових ЗМІ.
До мене зараз звертаються представники ЗМІ з усього світу з проханням про інтерв’ю.
Хочу відповісти цим листом одразу всім. Це моє свідчення з України.
У те, що відбулося, неможливо було повірити ще трохи більше тижня тому. Моя країна була мирною, а мегаполіси, міста й села були сповнені звичного життя.
24 лютого ми прокинулися з оголошенням початку війни. Український кордон перетнули танки, у наш простір увірвалися літаки. Міста оточили ракетні установки.
Я свідчу: попри запевнення пропагандистів Кремля, які називають це вторгнення "спецоперацією", – це вбивство мирних людей!
Найстрашніше читати про жертв серед дітей. Про восьмирічну Алісу, яка загинула на вулиці Охтирки – дідусь намагався прикрити її своїм тілом. Або про Поліну з Києва, яка загинула від обстрілу разом із батьками. Про 14-річного Арсенія... У колись мирному передмісті столиці осколок поцілив хлопчику в голову, а швидка просто не змогла доїхати під вогнем.
Коли Росія вкотре скаже, що "не веде війну проти мирного населення" – я назву ці імена найпершими.
Я свідчу: наші жінки та діти тепер живуть у бомбосховищах та підвалах. Ви, певне, бачили ці знімки з київського та харківського метро, де люди лежать долі разом із малечею та домашніми улюбленцями. Для когось – ефектні кадри, але для українців уже тиждень – це нова страшна реальність.
Є міста, у яких сім’ї не можуть вийти з бомбосховищ по кілька діб.
Наші діти вчать у підвалах уроки. І народжуються там, бо під землю мусили переміститися пологові будинки. Перша дитина війни, яка побачила не мирне небо, а бетонну стелю підвалу, з’явилася на світ у першу добу вторгнення. Тепер малюків, які у своєму житті ще не знали миру, вже кілька десятків.
Я свідчу: ця війна ведеться проти мирного населення не тільки обстрілами: люди, які залежать від постійного лікування та догляду, не можуть його якісно отримати.
Чи легко колоти інсулін у підвалі? А дістати під обстрілами ліки від астми? Не кажучи вже про тисячі онкопацієнтів, для яких відклалися життєво важливі хіміотерапія та опромінення.
Дуже змістовно... Сподіваємося, його прочитають люди, які мають мізки.
Нагадаємо, що з Росії продовжують масово йти бренди: епічні фото голих вітрин.
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