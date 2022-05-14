Це потрібно побачити: що приховує преміум-яхта директора Starbucks за 118 млн фунтів

Преміум-яхта директора Starbucks за 118 млн фунтів / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки українці купували каву в Starbucks за кордоном, головний виконавчий директор мережі кав’ярень Говард Шульц, пришвартував яхту в гавані Корнуолла (Англія) та став темою для обговорень. The Sun повідомив ціну "скромного" судна – 118 млн фунтів та показав, як виглядають хороми на воді.

Яхта під назвою "Pi" довжиною 77 метри та шириною 37 метрів. Габарити судна ввійшли в історію: воно зайняло 195 сходинку в списку найбільших яхт світу.

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На борту поміститься 12 гостей та 18 членів екіпажу в 16 каютах. Словом, міні Starbucks на воді. На "Pi" має басейн зі скляним дном, вертолітний майданчик та спа-салон.

Дизайн яхти нагадує дорогі 5-ти зіркові готелі: багато простору, світлі стіни, елементи з підсвіткою та розкішні дивані.

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І, звісно, сходи між поверхами та панорамні вікна, щоб насолоджуватися краєвидами.

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Кімната для званих обідів та вечерь з барною стійкою та зручними диванами, створена для зустрічей вершків суспільства.

Говарду Шульцу вдалося купити судно завдяки роботі в мережі Starbucks, яку він очолив у 1980 роках. Мільярдер посів 793 місце в рейтингу найбагатших людей світу від Forbes. Станом на 2022 рік, його статки оцінюють у 2,9 млрд фунтів стерлінгів.

Вам буде цікаво дізнатися про дивні забаганки мільйонерів на VIP-яхтах. Їх розсекретив колишній працівник.