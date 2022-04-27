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Звукова зброя, підводні човни та прибиральники в Armani: працівник VIP-яхт розсекретив дивні забаганки мільйонерів

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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27 квітня, 19:00
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Анонімний працівник за 20 років встиг попрацювати на преміальних яхтах за ціле багатство. Щоразу дивуючись вподобанням їх власників

Анонімний працівник після понад 20 років роботи на люксових яхтах розповів про рутину мільйонерів , які ховаються від камер, маючи секрети. Реальну історію босів, яку складно уявити, повідав британському виданню The Times.

Яхти за цілі статки – це про розкіш та відпочинок 24/7. Але чи здогадувалися ви, що у відкритому морі можлива небезпека?! Мільйонери та персонал яхти – потенційні жертви піратів. Щоб не ризикувати, яхти обладнують променевою зброєю та "променями болю". А ви думали, безлімітне шампанське – це найголовніше?!

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Уявіть собі звукову зброю, яка забезпечує оглушувальну гучну акустику та "промені болю", які формують вузький промінь електромагнітної енергії, що нагріває шкіру і викликає нестерпне печіння, – зауважив анонімний працівник.

Працівник бачив багато. Але не забув про Яхту Lady Gulya російського мільярдера Алішера Усманова. Багатій зробив на ній копію французької кондитерської Ladurée. Його дружина любить культові макарони, і щоб не везти її щоразу до Франції, він зробив для неї домашню кондитерську.

Кондитерська – це квіточки! На яхті Faith (довжиною 96,5 метра) облаштували кімнату для охолодження, а ще повнорозмірні корти для гри в теніс та підводні човни і гідрографічні системи. Словом, улюблений набір багатіїв.

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Підхід до носіння одягу у деяких мільйонерів теж дивакуватий. Працівник бачив багатія, для якого футболки – одноразова "акція". Після першого носіння той спокійно викидав брендову футболку та водночас не розумів, для чого йому шафа. Не дивно, чому прибиральник яхти мив палубу в джемперах від Armani.

Щоденні лобстери на яхті одного з багатіїв в Австралії – ще одна з ТОП-історій працівника. Багатій любив обідати свіжими лобстерами на судні, але не повідомляв персонал, коли прийде на яхту. Шеф-кухарям доводилося щодня протягом 12 місяців готувати делікатес в очікуванні вибагливого боса.

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Шеф-кухарі з дня на день намагалися передбачити, коли ж прийде поважний гість. Чекати мільярдери не люблять. Якість роботи вони аналізують з огляду на час та ефективність виконання.

До речі, деякі мільйонери прописують пункти в контракті для персоналу про заборону спілкуватися з пресою та публікувати фото з яхти в соціальних мережах. Інколи на суднах працівники проходять поліграф. Зарплатня охочих працювати мотивує, тож вони не відмовляються виконати вимоги. Матрос приблизно заробляє 2,5 тис. євро, а шеф-кухарі – 25 тис. євро.

Ми розповідали, що Меган Маркл та принц Гаррі шикували в номері Hilton за 77 тис. гривень. І це за добу!

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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