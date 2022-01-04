Фанати Різдва: пара з Німеччини розмістила вдома 444 ялинки. Розповідаємо, навіщо

Пара з Німеччини встановила у себе вдома 444 новорічні ялинки / Фото: Reuters

Новорічні свята продовжуються, і поки ми на "ізі стайлі" розучуємо найкрасивіші колядки-2022, люди встановлюють світові рекорди: наприклад, подружжя Томас і Сюзанна Єромін із міста Рінтельн у Німеччині знайшли місце у своєму будинку для 444 ялинок, повідомляє Reuters.

"Що таке "занадто", – подумали закохані один в одного та в Різдво Томас і Сюзанна та вбрали новорічних красунь в 10 тисяч іграшок і 300 гірлянд. До того ж, кожна з 444 ялинок має особистий стиль.

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Наприклад, є ялинка, прикрашена іграшками із "Зоряних воєн", є – гумовими качечками. Для найбільшого дерева (3, 5 метри) знайшли особливе місце – стелю.

Фанатизм Томаса і Сюзанни не залишився без похвали, та ще й якої! Німецький інститут рекордів відзначив старання пари.

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Пара з Німеччини встановила у себе вдома 444 новорічні ялинки / Фото: Reuters

Царство новорічних ялинок у будинку подружжя з Німеччини / Фото: Reuters

Варто сказати, що вже не перший рік сім'я тримає світову першість за кількістю ялинок. Наприклад, минулого року пара вбрала 420 ялинок.

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