Фанаты Рождества: пара из Германии разместила дома 444 елки. Рассказываем, зачем

Пара из Германии установила у себя дома 444 новогодние елки / Фото: Reuters

Новогодние праздники продолжаются, и пока мы на "изи стайле" разучиваем самые красивые колядки-2022, люди устанавливают мировые рекорды: например, супруги Томас и Сюзанна Еромин из города Ринтельн в Германии нашли место в своем доме для 444 елок, сообщает Reuters.

"Что такое "через чур" и почему обязательно через него", – подумали влюбленные друг в друга и в Рождество Томас и Сюзанна и нарядили новогодних красавиц в 10 тысяч игрушек и 300 гирлянд. К тому же, каждая из 444 елочек имеет личный стиль.

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К примеру, есть елка, украшенная игрушками из "Звездных войн", есть – резиновыми уточками. Для самого большого дерева (3, 5 метра) нашли особенное место – потолок.

Фанатизм Томаса и Сюзанны не остался без похвалы, да еще какой! Немецкий институт рекордов отметил старания пары.

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Пара из Германии установила у себя дома 444 новогодние елки / Фото: Reuters

Царство новогодних елок в доме супругов из Германии / Фото: Reuters

Стоит сказать, что уже не первый год семья держит мировое первенство по количеству елок. Например, в прошлом году пара нарядила 420 елок.

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