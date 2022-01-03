Розпочніть Новий рік правильно: 7 пунктів, які треба виконати в січні

Дізнаєтеся про ідеї для веселого, корисного та активного часопроведення

Новий рік відсвяткували, а що робити далі – не знаєте? "Сьогодні розкажуть про 7 пунктів, які треба виконати в січні. Повірте, місяць буде активним та незабутнім, якщо запишете наші ідеї собі в чек-лист та поставите галочки в кінці січня біля запланованих справ.

Зробіть перші кроки до цілей 2022-року

І не кажіть, що не писали чек-лист планів на 2022 рік. У січні розпочніть їх виконувати, щоб після 6 місяців побачити результат, а через 12 – похвалити себе та радіти успіху. Час пішов!

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Перегляньте улюблені новорічні фільми

Справи та цілі на 2022 рік – важливі, але й фільми ніхто не скасовував. Перегляньте бажані стрічки, які асоціюються у вас з дитинством, зробіть гарячий шоколад, щоб миттю "телепортуватися" в час, коли ви не знали, що таке дедлайни. Бо єдине складне завдання було – заснути вчасно та не посваритися з молодшим братом чи сестрою.

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Приділіть час рідним

Під час новорічної метушні не забудьте відпочити та провести незабутньо час з рідними. Відправтеся разом в кінотеатр, на прогулянку парком чи влаштуйте чаювання вдома з пряниками, які самі приготуєте. Ви маєте можливість наздогнати те, що прогаяли, коли перепрацьовували та намагалися догодити босу.

Заплануйте відпочинок в Україні з друзями

Як щодо вікенду в Буковелі чи Львові з друзями? Подумайте про спільну поїздку завчасно, сформуйте план подорожі та насолодіться спільним часопроведенням в новорічній атмосфері. Якщо орендуєте модний пентхаус в горах, де буде камін та візьмете настільні ігри, то маєте шанс провести незабутньо вихідні. Повірте, ви запам’ятаєте їх на все життя.

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Залиште час для розвитку

Тусовки тусовками, але й про власний розвиток не варто забувати. Після посиденьок з друзями та рідними, поверніться в режим "апгрейду". Купіть книгу, яку давно хотіли прочитати чи курси, які тиждень стоять в онлайн-кошику та чекають, поки ви їх придбаєте. Досить відкладати – дійте!

Зробіть тематичну вечірку вдома

Знаємо, що бари, ресторани, кафе та кінотеатри вам набриднуть. Пропонуєте зробити власну тематичну вечірку вдома з запрошеннями, меню та дрес-кодом. Як вам таке? Наголосіть друзям, щоб без гарного настрою та чудернацьких костюмів не приходили.

Відмовтеся від соціальних мереж на декілька днів

Пригадайте своє безтурботне дитинство, де не було телефонів. Ви з друзями збиралися на вулиці та мріяли про лапатий сніг, щоб пограти в сніжки та покататися на санчатах. Ви й подумати не могли, що наступне покоління обере дивитися ТікТок замість олдскульних зимових активностей. Відмовтеся від соціальних мереж на декілька днів, щоб абстрагуватися від рутини.

Нещодавно ми розповідали, чому світ тролить ялинку в центрі Лондона за 999 тис. гривень.