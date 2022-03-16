Чи є бактеріологічна зброя в Україні – відповідь лікаря Комаровського

Євген Комаровський упевнений, що бактеріологічної зброї в Україні немає: ніхто не став би розробляти таке в центрі Європи / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Днями представник російської влади заявив, що у нашій країні розроблялася бактеріологічна зброя, а також раніше велися дослідження COVID. Лікар Комаровський, якого глядачі каналу "Україна" звикли бачити у програмі "Ранок з Україною", поділився думкою з приводу цих провокаційних "переконань" сторони агресора.

Вже третій тиждень на території України йде війна. І ворог не втомлюється висувати нові вимоги та звинувачення щодо українців. Днями стало відомо, що нібито в нашій країні за ініціативою США розроблялася бактеріологічна зброя. Кандидат медичних наук Євген Комаровський прокоментував це звинувачення окупанта.

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Бактеріологічні лабораторії є у будь-якій країні. Але коли в Росії розповідають про те, що у лабораторіях Харкова та Полтави мають справу з дизентерією та дифтерією, така заява вже викликає сміх, – сказав Євген Комаровський. – Тому застосування дизентерії та дифтерії як бактеріологічної зброї – це просто нісенітниця.

Крім того, кандидат медичних наук пояснив, що ніхто не розробив би бактеріологічну зброю в центрі Європи. Також Євген Комаровський прокоментував твердження агресора, що у нас займалися дослідженням коронавірусу.

Заява росії про застосування дизентерії та дифтерії як бактеріологічної зброї – це просто нісенітниця / Фото: Unsplash

За словами лікаря, кожна лабораторія, пов'язана з мікробіологією та бактеріологією, не могла обійти тему COVID. Скрізь, де є біологи, медики та мікробіологи, вже три роки вивчають це захворювання.

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А розглядати коронавірус як бактеріологічну зброю? Вже всі переконалися, що COVID насамперед вражає людей похилого віку, а не молодих солдатів, яких, з точки зору застосування цієї зброї, потрібно першими вивести з ладу, – пояснив Євген Комаровський.

Щоб зрозуміти це, достатньо мати здоровий глузд і вміння розмірковувати логічно. Тому, на думку кандидата медичних наук, подібні заяви та звинувачення – пропаганда на кшталт Геббельса.

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