Якщо болять ноги – самомасаж та гімнастика на розслаблення, які подужає кожен (відео)

Самомасаж та гімнастика на розслаблення, які подужає кожен, допоможе прибрати біль у ногах / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Усіх, хто через війну з Росією довго стоїть на блок-постах, змушений переселятися, волонтерить, працює стоячи, часто непокоїть біль у ногах, втома, напруга. Ноги болять через постійне навантаження, про те, як допомогти самому собі в домашніх умовах – розповів фізичний терапевт Данило Якубовський.

Данило Якубовський / Фото: пресслужба

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Перше, що чудово допоможе розслабити ноги – самомасаж. Завдяки масажу можна розслабити напружені м'язи.

Кожен прийом такого масажу слід виконувати від 2 до 5 хвилин.

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Поїмо масажу добре допомагає стречінг: завдяки розтягненню м'язів досягається їхнє найкраще відновлення, покращується можливість скорочення та збільшення амплітуди.

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Можна використовувати як кілька прийомів самомасажу та стречингу ,так і окремо кожен.

Також знизити втому та болючість у ногах допоможе холод. Завдяки впливу холоду на шкіру відбувається рефлекторне скорочення капілярів та судин, що у свою чергу стимулює зменшення набряку та процесів запалення. Можна накласти на ноги вологий рушник на 5-10 хвилин

А ще завдяки застосуванню правильного положення можна зменшити набряк та запалення м'язів. Наприклад, лягти на спину та підняти ноги вище тулубу, полежати 15-25 хвилин.

Легти на спину і підняти ноги вище за тулуб, полежати 15-25 хвилин допоможе зняти біль у ногах / Фото: unsplash.com

Використовуйте компресійну дію – наприклад еластичний бинт, адже завдяки компресійній дії зменшує об'єм крові, що надходить у кінцівку, тим самим зменшує набряк та можливий біль. Накладати бинт краще не туго, сині пальці на ногах – індикація того, що ви перестаралися.

Важливо! Ці поради актуальні для людей без виявленої патології судин, захворювань ніг, суглобів.

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