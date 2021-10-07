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СЬОГОДНІ Life Здорово

Що не допоможе при болях в спині: 3 популярних міфи

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
7 жовтня, 17:00
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Біль у спині не завжди викликана міжхребцевої грижею, а обмеження в рухах при цьому не вилікують, зате можуть нашкодити. Що робити – радить реабілітолог
Менше рухатися або зробити МРТ без призначення лікаря не допоможе при болях в спині
Менше рухатися або зробити МРТ без призначення лікаря не допоможе при болях в спині / Фото: freepik.com

Біль у спині, причин якої може бути безліч, посилюється через неправильні рухи. Чому не потрібно відразу ставити собі самим діагноз, які обстеження не варто поспішати робити і чи потрібно обмежувати рухи якщо тягне спину і поперек – пояснив лікар фізичної і реабілітаційної медицини Ігор Сомов.

Ігор Сомов
Ігор Сомов / Фото: пресслужба

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Що не потрібно робити при болях в спині і попереку

- У мене болить спина, тому я намагаюся менше рухатися, треба зробити МРТ, здається у мене грижа. Щодня як мінімум один прийом у мене починається з цієї фрази пацієнта, – говорить Ігор Сомов, – і лише в одній цій фразі відразу три найбільш поширені міфи про біль в спині.

Розуміння, що ці переконання – всього лише міфи допоможе не витратити зайві час або кошти, і позбутися від болю в спині швидко і надовго:

  1. Міф № 1: якщо болить спина, то потрібно менше рухатися. Однак наукові дослідження встановили, що обмеження руху НЕ допомагає при болю в спині, а навпаки, може погіршити ситуацію. Підсилюють вже наявну біль неправильні рухи, тобто – рухатися правильно допоможе грамотно підібраний комплекс вправ.
  2. Міф № 2: допоможе знайти причину саме МРТ. Часто люди самі собі призначають це обстеження і приходять до лікаря вже з результатами. Але більшість цих обстежень або нічого не виявляють, або "знахідки" не пов'язані з тим, що відчуває людина, в якої болить спина. В результаті гроші витрачені, але лікар може призначити інше обстеження.
  3. Міф № 3: біль в спині – це точно грижа, доведеться оперувати. Але, по-перше, дегенерація хребта (грижа) – це нормальний віковий процес. По-друге, навіть якщо вона є, то не обов'язково викликає біль. Так само, як у вас з'являється сивина або зморшки на обличчі, ваш хребет також старіє, але це не обов'язкова причина болю в попереку.

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Грижа міжхребцевого диска не завжди проблема, що вимагає операції. Також багато проблем зі спиною можна вирішити, навчившись правильно рухатися. Тому поважайте свій часу, кошти і свій організм. Не робіть зайвого та неефективного.

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Які ж рухи полегшать біль у спині

Існують вправи, після яких відчутно полегшення вже після другого або навіть після першого виконання. Це не "магія", це доказова реабілітаційна медицина. Але самостійно робити гімнастику, надивившись роликів в ютубі, небезпечно.

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Оцінити статечно проблеми, знайти причину болю в спині і підібрати адекватний комплекс вправ може тільки професіонал. Іноді людина хоче швидкого ефекту, вважаючи за краще просто блокувати больові синдроми медикаментами, і в ряді випадків прийом знеболюючих дійсно обгрунтований.

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Якщо болить спина, не терпіть, йдіть до лікаря, він підбере спеціальну гімнастику
Якщо болить спина, не терпіть, йдіть до лікаря, він підбере спеціальну гімнастику / Фото: freepik.com

Але варто розуміти, що будь-яке лікування швидко не принесе тривалого ефекту. Навчитися рухатися при болях в спині і робити це правильно легше, швидше і дешевше, ніж стати "заручником ліків". Або драматизувати ситуацію, обмежувати свій рух і відчувати себе скутими.

Також раніше ми писали, чому взагалі може боліти спина.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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