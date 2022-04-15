Ще одна Україна! Місто в Іспанії перейменували – є вагома причина

Ще одна Україна! Місто в Іспанії перейменували через вагому причину / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки в Нью-Йорку на хмарочосі Empire State Building мерехтіла верхівка кольорами українського прапора, іспанське місто Фуентес-де-Андалусія (провінції Севілья) тимчасово перейменували на "Україну". Про це повідомило посольство України в Королівстві Іспанія у Facebook.

Жителі Фуентес-де-Андалусія, яких 7200 осіб, протягом Страсного тижня житимуть в місті "Україна". Це була їх ініціатива перейменувати його, а місцева влада підтримала.

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Ця ініціатива була реалізована на вимогу мешканців містечка, які у такий спосіб вирішили продемонструвати свою солідарність з народом України на тлі російської військової агресії, – зазначають на сторінці посольства.

В новій Україні з’явилися тимчасові українізовані вулиці: Київська, Маріупольська, Харківська, Херсонська та Одеська.

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Влада Фуентес-де-Андалусії також ініціювала програми зі збору гуманітарної допомоги Україні та готова прийняти 25 українських громадян, які шукають прихисток.

Ми розповідали, що в Україні побудують центри тимчасового житла "Паляниця Дім" для українців.