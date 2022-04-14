Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua

Меми про росіян

Історія Гімну України

Догляд за волоссям

Скандал із Тищенком

Українці у Польщі

Зеленська про чоловіка
СЬОГОДНІ Life No Stress

Для тих, хто втратив дім: в Україні побудують центри тимчасового житла "Паляниця Дім"

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 квітня, 19:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Планують побудувати щонайменше 250 купольних будиночків у безпечних регіонах. Перший тимчасовий центр – на Івано-Франківщині
В Україні побудують тимчасові центри для проживання “Паляниця Дім”
В Україні побудують тимчасові центри для проживання “Паляниця Дім” / Фото: Колаж: Сьогодні

Через агресію Росії тисячі українців втратили житло та залишилися без даху над головою. Девелоперська компанія All Right Development&Investment реалізує проєкт містечка "Паляниця Дім" для тимчасового проживання. Заселитися зможуть українці, в яких немає житла. Про це повідомляють на сторінці проєкту в Instagram.

Еко-будинки характеризуються екологічністю (будівництво не впливає на природу, бо самі конструкції не потребують фундаменту) та мобільністю (їх можна швидко демонтувати без наслідків та перевезти в інше місце). Такі будинки потребують на 60% менше будівельних матеріалів ніж у класичному будівництві. Купол зібраний зі сталевих балок, які утворюють геодезичну структуру. Така форма витримує вітрові навантаження 120 км/год і снігові – до 160 кг/м2, – пишуть на сторінці проєкту в Instagram.

Реклама

Планують побудувати щонайменше 250 будинків у кожному безпечному для життя регіоні України та Європи, щоб допомогти українцям. В одному сферичному будиночку вміститься сім’я до 6 осіб.

Мета проєкту – не лише надати житло українцям, а й нормалізувати їх психологічний стан після воєнних дій.

Реклама

Маючи власний простір, аналог квартири (дому), людина не відчуває себе біженцем. За підтримки психологів і людей, котрі також пережили жахи війни, швидше відновлюється, в неї знову з’являється жага та сили продовжувати життя, – пишуть на сторінці проєкту в Instagram.

Ми також розповідали, як орендувати готель на Booking зі знижкою до 100%.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Коли краще покинути свій будинок
Поради експертів
Варто знати
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Повинен знати кожен
Історія порятунку
Читати
Мода та війна
Андре Тан запустив sustainable-бренд одягу
Дивитись!
Безкоштовно
Медична допомога
Контакти
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Пророцтво
Питання дня
Коли помре Путін
Дізнатись!
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти