Еще одна Украина! Город в Испании переименовали – есть веская причина

Еще одна Украина! Город в Испании переименовали из-за веской причины / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока в Нью-Йорке на небоскребе Empire State Building мерцала верхушка цветами украинского флага, испанский город Фуэнтес-де-Андалусия (провинции Севилья) временно переименовали в "Украину". Об этом сообщило посольство Украины в Королевстве Испания в Facebook.

Жители Фуэнтес-де-Андалусия, которых 7200 человек, в течение Страстной недели будут жить в городе "Украина". Это была их инициатива переименовать его, а местные власти поддержали.

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Эта инициатива была реализована по требованию жителей города, которые таким образом решили продемонстрировать свою солидарность с народом Украины на фоне российской военной агрессии, – отмечают на странице посольства.

В новой Украине появились временные украинизированные улицы: Киевская, Мариупольская, Харьковская, Херсонская и Одесская.

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Власти Фуэнтес-де-Андалусия также инициировали программы по сбору гуманитарной помощи Украине и готовы принять 25 украинских граждан, которые ищут временный дом.

Мы рассказывали, что в Украине построят центры временного жилья "Паляница Дом" для украинцев.