Ще один плюс на користь кави – від яких видів раку захищає напій

Кава захищає відразу від кількох видів раку, особливо ефективно це діє разом із гімнастикою / Фото: freepik.com

Споживання кави знижує ризики раку шлунка , печінки, товстої кишки, грудей та раку щитовидної залози у дорослих. Такого висновку дійшла група корейських дослідників: результатами своєї роботи медики поділилися в медичному. журналі Nutrients.

Чому саме кава корисна і захищає від раку?

Кава багата поліфенолами, такими як кофеїн, кавова кислота і хлорогенові кислоти, а ці речовини мають антиоксидантну, протизапальну та антиангіогенну дію. Саме окислювальний стрес часто стає причиною розвитку різних ушкоджень у тканинах та клітинах людини, у тому числі сприяє утворенню пухлин.

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Чашка еспресо містить приблизно 90 мг кофеїну, а дорослому на день можна до 400 мг напою. / Фото: depositphotos.com

Інше перехресне дослідження продемонструвало позитивний зв'язок вживання кави з фізичними вправами, тобто ще більшого ефекту у профілактиці раку можна досягти, якщо щодня пити каву плюс робити гімнастику або займатися іншою фізичною активністю.

Фізичні вправи знижували ризик розвитку раку товстої кишки, раку молочної залози та раку ендометрію. У комплексі протизапальних та антиракових властивостей кави більшого ефекту боротьби з раком під час дослідження вдалося досягти у групі добровольців, у якій люди були активні фізично і вживали каву.

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А скільки кави можна пити на день і кому вона протипоказана?

Європейське агентство безпеки харчових продуктів (EFSA) зазначає, що:

дорослій людині відповідає норма кофеїну – 400 мг/добу,

підлітку до 16 років – менше 100 мг/добу або за формулою 3 мг на 1 кг ваги.

Дітям кави пити не варто. Дієтолог, лікар спортивної медицини та алерголог, засновник "Дієт-центру здорового харчування доктора Куща" Олександр Кущ радить враховувати той факт, що у різних сортах кави міститься різна кількість кофеїну. Найм'якший із сортів кави – арабіка (у ньому міститься кофеїну трохи більше 5%), а найміцніший – робуста.

Олександр Кущ / Фото: пресслужба

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Для прикладу, чашка еспресо містить приблизно 90 мг кофеїну, а взагалі вивчайте упаковку до кави уважніше, на ній можна прочитати більш точну інформацію. Не варто пити багато кави, якщо ви перебуваєте у сильному стресі, тривожному стані, інакше тривожність може посилитися ще більше.

Іншим же людям турбуватися нема про що. А ще важливий момент, кава не призводить до раннього старіння як думають деякі. Наскільки молодо людина виглядає залежить від генетики, способу життя, загальних показників здоров'я, харчування, відпочинку, шкідливих звичок і т.д. але не від кави.

Також раніше ми писали, чому шкідливо пити каву натщесерце.