Еміграція до Латвії з України: правила в’їзду, пошук житла та соціальна допомога біженцям

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Через агресію Росії в Україні країну вимушено покинули громадяни задля власної безпеки. Латвія – одна з країн, яка стала тимчасовим домом для багатьох українців. "Сьогодні" розкажуть про правила в’їзду та поділяться важливим посиланнями, які допоможуть біженцям знайти роботу, тимчасовий дім та соціальну допомогу в Латвії.

Що важливо врахувати перед перетином кордону?

Українці можуть в’їхати до Латвії з біометричним паспортом та без нього. Якщо він відсутній, то біженець отримає візу. Людям з паспортом не потрібна віза протягом перших 90 днів. Паспорт вакцинації та ПЛР-тести на COVID-19 не вимагають.

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Біженці з України мають право подати документи на отримання довгострокової візи. Вона надасть можливість працевлаштуватися або отримати притулок у Латвії.

Дізнайтеся детальну персоналізовану інформацію щодо отримання робочої візи в Управлінні у справах громадянства та міграції за номерами телефонів: +371 67209422 та +371 67209400. Графік роботи гарячої лінії: з понеділка по четвер з 8.30 до 16.00; в п'ятницю з 9.00 до 15.00.

Заповніть заявку за посиланням за декілька днів до приїзду в Латвію, якщо потребуєте фінансової допомоги, тимчасового житла, одягу чи їжі. Волонтери відгукнуться на запит та допоможуть.

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Куди звертатися біженцям за допомогою?

Якщо вас цікавить питання офіційного працевлаштування, юридична та соціальна підтримка, послуги перекладача та "плюшки" для біженців з України в Латвії, телефонуйте на гарячу лінію "Допомога українцям у Латвії". Контакт: +371 27380380.

Як знайти житло?

Людям, які спонтанно виїхали з України та не встигли знайти тимчасовий прихисток в одному з міст Латвії, необхідно повідомите про це прикордонним органам. Головне – не панікувати! Працівники допоможуть знайти прихисток у Ризі.

Якщо не хочете вирішувати питання з житлом на кордоні – зберігайте добірку 5 сервісів для пошуку тимчасового дому:

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I can help host.

Host4Ukraine.

"Прихисток".

Shelter for Ukraine.

Ukraine Now.

Плануєте залишитися в Латвії довготривалий період? Скористайтеся сайтами для пошуку житла на тривалий термін: City24.lv, SS.com, City Real Estate та Rent In Riga.

Людям, які хочуть знайти житло за мінімальними цінами, або заселитися безоплатно до місцевих, варто заповнити форму за посиланням.

На яких сайтах шукати роботу?

Скористайтеся краудсорсинговою платформою Ukraine to Latvia, де розміщують вакансії спеціально для біженців з України. На сайті зібрано вакансії від роботодавців, де відсутня вимога про знання латиської мови (основна мова спілкування – англійська чи російська).

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