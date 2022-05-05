Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арешт Шарія ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Life Статті про людей

"Я вірю в ЗСУ": Олена Зеленська закликала дати Україні зброю у розмові з британськими журналістами

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 травня, 14:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Перша леді України закликала Захід до негайних дій, щоб звільнити Україну від російської окупації та розповіла, як притягти Путіна та його посібників до відповідальності
Перша леді закликала Захід не зволікати, а прискорити темпи забезпечення важким озброєнням українців
Перша леді закликала Захід не зволікати, а прискорити темпи забезпечення важким озброєнням українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Олена Зеленська дала інтерв'ю британському виданню Good Morning Britain. Перша леді України подякувала західним партнерам за підтримку у війні проти Росії та розповіла, що відчуває, коли бачить наслідки окупації Бучі, Маріуполя та інших регіонів країни.

Як нормальна людина, я плачу. Я відчуваю горе. Я відчуваю гнів. Я думаю, що всі навколо мене відчувають те саме – а що ще ви можете відчувати, коли бачите вбиту людину біля власного будинку? Дитину на могилі матері, похованої на подвір'ї власного будинку? Розстріляна машина із написом "не стріляйте, діти? – прокоментувала Зеленська.

Перша леді розповіла, що треба зробити, щоб притягти Путіна та винних до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Реклама

Як і у всьому іншому, тут потрібна ВОЛЯ. Рішуча воля міжнародного співтовариства, світових лідерів та відповідних міжнародних інститутів назвати звірства та злочини звірствами та злочинами, а геноцид – геноцидом проти українського народу з боку Росії. Це перший дуже важливий крок, а далі не бійтеся використати всі доступні механізми покарання винних.

Олена пояснила британським журналістам, що спочатку треба задокументувати всі злочини, скоєні армією РФ в Україні, а потім нам потрібно доставити винних, щоб вони постали перед законом на міжнародних трибуналах. Публікація злочинів Росії у світових ЗМІ, тотальне засудження прихильників війни – важливі складові цього процесу.

Послання Заходу

Олена Зеленська в інтерв'ю наголосила, що гуманітарна допомога не здатна припинити війну.

Проте, слід розуміти, що дитяче харчування буде непотрібним, якщо діти помруть. Підгузки – було б добре, якби мами могли міняти їх не в підвалах. Нам потрібна зброя. Так, матерям, дітям та старим в Україні потрібна зброя – яку візьмуть їхні захисники, відженуть ворога від кордонів Європи. Україні потрібна зброя, щоб українські біженці могли повернутися додому та відновити економіку.

Перша леді закликала Захід не зволікати, а прискорити темпи забезпечення важким озброєнням українців.

Реклама

Також Зеленська щиро розповіла, що вірить у силу армії України та нашу перемогу.

У наших соціальних мережах поширене гасло – "Вірю в Збройні Сили України". Так, я вірю в Збройні Сили та в українців, кожен з яких робить свою справу на своєму місці – рятує, піднімає економіку, відновлює, розміновує... І я вірю в кінець війни, коли останній російський солдат покине Україну.

Читайте також: Олена Зеленська пояснила, що робить щодня, коли має вихідні і як змінився її чоловік.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Як жили у Карпатах 100 років тому
Instagram дня
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Education Ua
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Діячі з українським корінням
Made in Ukraine
Зигмунд Фройд
Зигмунд Фройд
психолог, психоаналітик, психіатр та невролог
Енді Воргол
Енді Воргол
художник, продюсер, творець поп-арту
Чак Паланік
Чак Поланік
письменник, автор книги «Бійцівський клуб»
Девід Копперфільд
Девід Копперфільд
ілюзіоніст та гіпнотизер
Стів Возняк
Стів Возняк
винахідник, співзасновник компанії Apple
1 /2
Читати
Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Лайфхак тижня
Як спілкуватися у новій країні
Без знання мови
Хакнути
Поговори зі мною
Я допоможу відповісти на будь-яке питання
Спитати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти