"Я вірю в ЗСУ": Олена Зеленська закликала дати Україні зброю у розмові з британськими журналістами

Перша леді України закликала Захід до негайних дій, щоб звільнити Україну від російської окупації та розповіла, як притягти Путіна та його посібників до відповідальності

Перша леді закликала Захід не зволікати, а прискорити темпи забезпечення важким озброєнням українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Олена Зеленська дала інтерв'ю британському виданню Good Morning Britain. Перша леді України подякувала західним партнерам за підтримку у війні проти Росії та розповіла, що відчуває, коли бачить наслідки окупації Бучі, Маріуполя та інших регіонів країни.

Як нормальна людина, я плачу. Я відчуваю горе. Я відчуваю гнів. Я думаю, що всі навколо мене відчувають те саме – а що ще ви можете відчувати, коли бачите вбиту людину біля власного будинку? Дитину на могилі матері, похованої на подвір'ї власного будинку? Розстріляна машина із написом "не стріляйте, діти? – прокоментувала Зеленська.

Перша леді розповіла, що треба зробити, щоб притягти Путіна та винних до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

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Як і у всьому іншому, тут потрібна ВОЛЯ. Рішуча воля міжнародного співтовариства, світових лідерів та відповідних міжнародних інститутів назвати звірства та злочини звірствами та злочинами, а геноцид – геноцидом проти українського народу з боку Росії. Це перший дуже важливий крок, а далі не бійтеся використати всі доступні механізми покарання винних.

Олена пояснила британським журналістам, що спочатку треба задокументувати всі злочини, скоєні армією РФ в Україні, а потім нам потрібно доставити винних, щоб вони постали перед законом на міжнародних трибуналах. Публікація злочинів Росії у світових ЗМІ, тотальне засудження прихильників війни – важливі складові цього процесу.

Послання Заходу

Олена Зеленська в інтерв'ю наголосила, що гуманітарна допомога не здатна припинити війну.

Проте, слід розуміти, що дитяче харчування буде непотрібним, якщо діти помруть. Підгузки – було б добре, якби мами могли міняти їх не в підвалах. Нам потрібна зброя. Так, матерям, дітям та старим в Україні потрібна зброя – яку візьмуть їхні захисники, відженуть ворога від кордонів Європи. Україні потрібна зброя, щоб українські біженці могли повернутися додому та відновити економіку.

Перша леді закликала Захід не зволікати, а прискорити темпи забезпечення важким озброєнням українців.

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Також Зеленська щиро розповіла, що вірить у силу армії України та нашу перемогу.

У наших соціальних мережах поширене гасло – "Вірю в Збройні Сили України". Так, я вірю в Збройні Сили та в українців, кожен з яких робить свою справу на своєму місці – рятує, піднімає економіку, відновлює, розміновує... І я вірю в кінець війни, коли останній російський солдат покине Україну.

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