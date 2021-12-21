Олена Зеленська у світло-кораловому костюмі зустрілася з послами (фото)

Олена Зеленська провела дипломатичну зустріч із подружжям послів / Фото: Колаж: Сьогодні

На вихідних Олена Зеленська із чоловіком прийшла на відкриття святкового містечка у шикарному білому пальті, а сьогодні, 21 грудня, провела дипломатичну зустріч у не менш чарівному образі.

Дружина президента України Олена Зеленська знову прикувала до себе увагу квітучим виглядом та неповторним витонченим смаком. Перша леді зустрілася з подружжям послів, про що розповіла у своєму Instagram.

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Перша леді знову захопила елегантним та витонченим зовнішнім виглядом / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Для дипломатичної зустрічі Зеленська обрала гарний брючний костюм-трійку світло-коралового кольору та класичну кремову сорочку під низ. Бежеві лаковані черевики з гострими носками ідеально поєднувалися із загальною палітрою образу. З прикрас Олена обрала лише каблучку та сережки-пуссети. Волосся було розпущене і вирівняне.

Олена Зеленська провела дипломатичну зустріч із подружжям послів / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

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Дипломатія – в буквальному сенсі сімейна робота. І успіх дипломатичної місії – це не лише особистий результат посла, а й робота в тандемі, де кожен відіграє свою важливу роль. Сьогодні провела унікальну зустріч з подружжями послів. Такий захід відбувся вперше, та, сподіваюся, стане традиційним. Бо всім є чим поділитися. Багато в чому відчуваю їх своїми колегами. У нашому арсеналі "м’яка сила" – мова культури й гуманітарних проєктів. Окрема частина була присвячена місії, напрямкам діяльності, можливостям, які дає цей статус.

– поділилася Олена Зеленська.

Олена Зеленська у світло-кораловому костюмі / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Олена Зеленська провела дипломатичну зустріч із подружжям послів / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

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