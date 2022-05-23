Олена Зеленська розповіла, як допомогти людині після шокового стану

5 порад для первинної психологічної підтримки / Фото: Колаж: Сьогодні

Психоневрологічний розлад часто виникає після шокового стану в людей. Олена Зеленська розповіла в Telegram-каналі про первинну психологічну підтримку для українців з таким розладом та як діяти. Проблема актуальна під час воєнного стану в Україні.

Доросла людина або ж дитина блукає сама на вулиці. Вигляд у неї безпомічний та розгублений. Просить про допомогу чи навпаки не може говорити. Усе це — ознаки дезорієнтованості, психоневрологічного розладу, який може виникнути через шок. А тому, хто пережив обстріли, для цього інколи достатньо почути травневий грім, – зауважила Олена Зеленська

План "А" – 5 порад для первинної психологічної підтримки

Встановіть контакт з людиною та перевірте її реакцію. Скажіть дорослому: "Кивніть, якщо мене чуєте", "Мене звати (назвіть своє ім’я). Як звуть вас?". Адресуйте дитині: "Як звати твою маму, тата, брата?", "Я зараз стискаю твою руку, стисни у відповідь мою".

Скажіть дорослому: "Кивніть, якщо мене чуєте", "Мене звати (назвіть своє ім’я). Як звуть вас?". Адресуйте дитині: "Як звати твою маму, тата, брата?", "Я зараз стискаю твою руку, стисни у відповідь мою". Запевніть людину, що вона не сама. Приміром: "Я тут", "Я поруч", "Ми разом".

Приміром: "Я тут", "Я поруч", "Ми разом". Задійте інтелект. Зверніться до людини на ім'я та запитайте, який сьогодні день, число, місяць, що сталося, чи є поблизу рідні чи знає він свій телефон та адресу.

Зверніться до людини на ім'я та запитайте, який сьогодні день, число, місяць, що сталося, чи є поблизу рідні чи знає він свій телефон та адресу. Опишіть людині її подальші дії. Наприклад, якщо неподалік пролунав вибух, спокійно скажіть: "Поруч вибухнув снаряд, нам треба встати і йти в укриття".

Наприклад, якщо неподалік пролунав вибух, спокійно скажіть: "Поруч вибухнув снаряд, нам треба встати і йти в укриття". Якщо людина доросла – нехай самостійно діє. Важливо, щоб вона робила те, що їй під силу. Використовуйте замість прохань наказовий спосіб. Спокійно скажіть: "Налий собі води та випий", "Візьми дитину за руку" тощо.

План "Б" – пошук кваліфікованої допомоги

Кваліфіковано допомогти людині, яка перебуває у такому стані, спроможні лікарі-психіатри або психологи. Але ви можете надати первинну психологічну підтримку та допомогти знайти близьких. Якщо не вдається це зробити самостійно, повідомте поліцію (номер 102) або швидку допомогу (номер 103).

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Кваліфіковану допомогу також нададуть за номерами 0-800-50-02-02 (телефон довіри МВС) та 044-254-91-02 (кол-центр МВС).

Зеленська також розповідала, як прихистити дитину, яка залишилась без батьків.