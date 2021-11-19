Дві легенди: Іван Марчук та Дмитро Павличко зустрілися на Хрещатику. Це варто бачити (фото)

Іван Марчук та Дмитро Павличко / Фото: Колаж: Сьогодні

Дощова п'ятниця у Києві. У похмурий і холодний день перехожі поспішають дістатися місця призначення. У такі моменти трапляються приємні зустрічі старих знайомих.

Сьогодні на Хрещатику зустрілися дві легенди – поет Дмитро Павличко та художник Іван Марчук.

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Хрещатик. Випадкова зустріч. А може й ні… Дмитро Павличко… Знайомство завдовжки півстоліття – написав на своїй сторінці в Facebook Марчук.

85-річний художник опублікував кілька фото, на яких знято приємний момент.

Іван Марчук та Дмитро Павличко / Фото: Facebook Івана Марчука

Подробиць зустрічі культовий український живописець не розкрив. Нам залишається тільки гадати, зустріч великих була запланована або все ж таки випадковість.

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Іван Марчук та Дмитро Павличко / Фото: Facebook Івана Марчука

Нагадаємо, 92-річний Дмитро Павличко рідко з'являється на публіці або бере участь у будь-яких заходах через вік та карантинні обмеження. До пандемії поета часто можна було побачити на презентаціях на честь відкриття виставок Марчука.

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