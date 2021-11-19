Две легенды: Иван Марчук и Дмытро Павлычко встретились на Крещатике. Это стоит видеть (фото)

Иван Марчук и Дмытро Павлычко / Фото: Коллаж: Сегодня
Дождливая пятница в Киеве. В пасмурный и холодный день прохожие поскорее спешат добраться до места назначения. В такие моменты как нельзя кстати случаются приятные встречи старых знакомых.
Сегодня на Крещатике встретились две легенды – поэт Дмытро Павлычко и художник Иван Марчук.
Крещатик. Случайная встреча. А может и нет… Дмытро Павлычко… Знакомство длиною в полстолетия – написал на своей странице в Facebook Марчук.
85-летний художник опубликовал несколько фото, на которых запечатлен приятный момент.
Подробностей встречи культовый украинский живописец не раскрыл. Нам остается только гадать, встреча великих была запланирована или все же случайность.
Напомним, 92-летний Дмытро Павлычко редко появляется на публике или принимает участие в каких либо мероприятиях в силу возраста и карантинных ограничений. До пандемии поэта часто можно было увидеть на презентациях в честь открытия выставок Марчука.
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