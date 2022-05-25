Лікар Комаровський розповів, чому у поширенні віспи мавп винні не тварини, а люди

У поширенні віспи мавп винні не тварини, а люди / Фото: Колаж: Сьогодні,

Про спалах віспи мавп кажуть вже у багатьох країнах. Люди побоюються, що може спалахнути чергова епідемія , яка пошириться у всьому світі, і тому знову встановлять карантин на кілька місяців.

Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", яка зараз виходить в ефірі "Індиго TV", лікар Комаровський пояснив, що являє собою цей вірус і чи треба його боятися.

Реклама

Віспа мавп відома в медицині вже давно і переносять її африканські гризуни, а не мавпи

Експерт програми "Ранок з Україною" розповів, що у 1958 році вчені виявили вірус у лабораторних мавп та назвали його "вірус віспи мавп". Хоча ці тварини тут ні до чого, вони не є "природним середовищем", де живе цей вірус.

Його носіями є гризуни, що живуть у Західній та Центральній Африці. Тому, коли людині ставили такий діагноз, було зрозуміло, що до виникнення хвороби він їздив до Африки.

Реклама

Але особливість віспи мавп полягає в тому, що її симптоми практично аналогічні тим, які бувають при натуральній віспі, хоча вони значно легші за своїми проявами, – сказав доктор Комаровський.

За словами кандидата медичних наук, ці два захворювання завжди виникали "по сусідству". Тобто якщо одна людина захворіла на натуральну віспу, то десь недалеко в іншої людини виявляли віспу мавп. Але оскільки хвороби мало відрізнялися за симптомами, лікарі називали віспу мавп легкою формою натуральної віспи .

Щоб заразитися віспою мавп, потрібен дуже тісний і тривалий контакт із хворим / Фото: Колаж: Сьогодні

Так як з 1982 року щеплення від натуральної віспи не роблять, то з кожним роком у світі з'являються сотні мільйонів людей, не щеплених від цього захворювання. І вони потенційно можуть захворіти на віспу мавп ! Тому кількість таких випадків постійно зростає.

Реклама

Але для того, щоб заразитися віспою мавп, потрібен дуже тісний і тривалий контакт із хворим, – сказав Євген Комаровський. – Це вам не просто посидіти в кімнаті разом з людиною, хворою на коронавірус. Треба тривалий час торкатися того, хто має віспу мавп.

Так як симптоми двох описаних вище захворювань практично схожі, вакцина та противірусні засоби від натуральної віспи ефективні і при захворюванні на віспу мавп. Для профілактики дотримуйтесь простих правил:

Уникайте контактів із потенційно небезпечними тваринами. Не торкайтеся матеріалів (клітини, підстилки, годівниці тощо), до яких торкається така тварина. Дотримуйтесь правил особистої гігієни. Використовуйте засоби індивідуального захисту (маска і рукавички), якщо ви доглядаєте хвору людину або тварину.

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Також раніше Комаровський розповів про "синдромі бабусі" – як визнати користь сучасного догляду дітей.