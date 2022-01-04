Лікар Комаровський розповів, чому лікування COVID-19 теплим повітрям та парою не ефективно

Доктор Комаровський розповів, чому лікування COVID-19 теплим повітрям та парою – неефективне / Фото: Колаж: Сьогодні

Через пандемію люди навчилися дбайливо ставитися до себе, миттєво реагувати, якщо з'явився кашель або нежить. Ось тільки багато хто з нас досі застосовують бабусині методи самолікування. Лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" розповів про три правила, які справді допомагають залишатися здоровими.

Люди глибоко переконані, що якщо вони подихають теплим повітрям або посидять над гарячою парою, то обов'язково одужають. Деякі навіть полоскали горло спиртом або намазували себе козячим жиром, щоб позбутися коронавірусу.

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Вірус знаходиться усередині клітини людського організму. COVID-19 не лежить на поверхні слизових оболонок. Вбити вірус можна, тільки вбивши таку клітину, – пояснив лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Тому методи: подихати гарячим, побризкати йод до рота, намазати себе козячим жиром, попарити ноги – не працюють.

Кандидат медичних наук уже неодноразово попереджав у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна": якщо вам кажуть, що коронавірус можна вилікувати бабусиними засобами, не слухайте таких людей. Їхні методи не мають відношення до цивілізованої медицини.

Захиститись від коронавірусної інфекції можна трьома способами, – сказав Євген Комаровський в інтерв'ю телеканалу "Україна". – Перший спосіб: регулярне провітрювання приміщення, в якому ви перебуваєте. Другий спосіб: вакцинація. Третій спосіб: соціальна дистанція. Одягайте маски і тримайтеся подалі від людей, які чхають і кашляють, щоб не заразитися ковідом

Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на телеканалі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

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