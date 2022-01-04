Лікар Комаровський розповів, чому лікування COVID-19 теплим повітрям та парою не ефективно

Доктор Комаровський розповів, чому лікування COVID-19 теплим повітрям та парою – неефективне / Фото: Колаж: Сьогодні
Через пандемію люди навчилися дбайливо ставитися до себе, миттєво реагувати, якщо з'явився кашель або нежить. Ось тільки багато хто з нас досі застосовують бабусині методи самолікування. Лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" розповів про три правила, які справді допомагають залишатися здоровими.
Вірус знаходиться усередині клітини людського організму. COVID-19 не лежить на поверхні слизових оболонок. Вбити вірус можна, тільки вбивши таку клітину, – пояснив лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Тому методи: подихати гарячим, побризкати йод до рота, намазати себе козячим жиром, попарити ноги – не працюють.
Захиститись від коронавірусної інфекції можна трьома способами, – сказав Євген Комаровський в інтерв'ю телеканалу "Україна". – Перший спосіб: регулярне провітрювання приміщення, в якому ви перебуваєте. Другий спосіб: вакцинація. Третій спосіб: соціальна дистанція.
Одягайте маски і тримайтеся подалі від людей, які чхають і кашляють, щоб не заразитися ковідом
Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.
Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на телеканалі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".
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