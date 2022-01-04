Доктор Комаровский рассказал, почему лечение COVID-19 теплым воздухом и паром не эффективно

Доктор Комаровский рассказал, почему лечение COVID-19 теплым воздухом и паром - неэффективно / Фото: Коллаж: Сегодня
Из-за пандемии люди научились бережно относиться к себе, мгновенно реагировать, если появился кашель или насморк. Вот только многие из нас до сих пор применяют бабушкины методы самолечения. Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" рассказал о трех правилах, которые действительно помогают оставаться здоровыми.
Вирус находится внутри клетки человеческого организма. Covid-19 не лежит на поверхности слизистых оболочек. Убить вирус можно, только убив такую клетку, – объяснил доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Поэтому методы: подышать горячим, побрызгать йод в рот, намазать себя козьим жиром, попарить ноги – не работают.
Защититься от коронавирусной инфекции можно тремя способами, – сказал Евгений Комаровский в интервью для канала "Украина". – Первый способ: регулярное проветривание помещения, в котором вы находитесь. Второй способ: вакцинация. Третий способ: социальная дистанция.
Надевайте маски и держитесь подальше от людей, которые чихают и кашляют, чтобы не заразиться ковидом
Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.
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