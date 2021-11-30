Лікар Комаровський розповів, чи небезпечніший за інших новий штам коронавірусу – Омікрон

Чому новий штам коронавірусу Омікрон з'явився саме в Південній Африці, чи захистить від нього щеплення та коли ми остаточно розумітимемо ситуацію , лікар-педіатр вищої категорії розповів у програмі "Хард з Влащенком" на каналі "Україна".
Цей вірус мутував через різні фактори, – відповів Євген Комаровський, – небезпечніше Омікрон, ніж інші штами, поки що незрозуміло, але стане зрозумілим протягом двох тижнів. Оскільки зараз медичним світовим співтовариством активно йде вивчення, як цей штам передається у різних групах населення, зокрема й серед вакцинованих.
На цей момент основний симптом, який відзначається у всіх штамом Омікрон, що заразилися в ПАР – це сильна загальна слабкість, – зазначив Євген Комаровський, – а чи здатний Омікрон обходити вакцину – ми дізнаємося найближчим часом. І, якщо так – то в найближчі терміни ми отримаємо нову, ефективнішу вакцину.
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