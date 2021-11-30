Доктор Комаровский рассказал, опаснее ли других новый штамм коронавируса – Омикрон

Почему новый штамм коронавируса Омикрон появился именно в Южной Африке, защитит ли от него прививка и когда мы окончательно будем понимать ситуацию, врач-педиатр высшей категории рассказал в программе "Хард з Влащенко" на канале "Украина".
Этот вирус мутировал по разным факторам,- ответил Евгений Комаровский,- опаснее Омикрон, чем другие штаммы, пока непонятно, но станет понятно в течение двух недель. Поскольку в данный момент медицинским мировым сообществом активно идет изучение, как этот штамм передается в разных группах населения, в том числе и среди вакцинированных.
На данный момент основной симптом, который отмечается у всех заразившихся штаммом Омикрон в ЮАР – это сильная общая слабость, – отметил Евгений Комаровский,- а способен ли Омикрон обходить вакцину – мы узнаем в ближайшее время. И, если таки да – то в ближайшие сроки мы получим новую, более эффективную вакцину.
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