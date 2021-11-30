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Лікар Комаровський пояснив, чому дуже небезпечно полоскати горло при ангіні

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
30 листопада, 11:50
В закладинки
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Євген Комаровський розповів, що немає такої дитячої хвороби горла, яку можна вилікувати полосканнями чи уколами. Як правильно лікувати ангіну – у матеріалі
Дітям дуже небезпечно полоскати горло під час ангіни, це прямий шлях до інвалідності
Дітям дуже небезпечно полоскати горло під час ангіни, це прямий шлях до інвалідності / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато хто з нас з дитинства пам'ятає: якщо ангіна, болить горло , то треба полоскати горло, інакше потрібно колоти уколи. Лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" розповів, чому такий спосіб – прямий шлях до інвалідності .

Чому ангіну у дітей не лікують полосканнями

Ви зіткнулися з тим, що дитина не вміє полоскати горло, тому лікар пропонує колоти антибіотики? Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" пояснив, що обидва варіанти лікування протипоказані дитині.

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Якщо дитина свідома і може ковтати, вона отримує солодкі дитячі сиропи при ангіні
Якщо дитина свідома і може ковтати, вона отримує солодкі дитячі сиропи при ангіні / Фото: freepik.com

За словами лікаря-педіатра вищої категорії, немає такої хвороби, яку можна вилікувати полосканнями. До того ж у 21 столітті дітям не роблять уколів . Немає такої дитячої хвороби, особливо хвороби горла, яку лікують уколами. Сьогодні є величезна кількість ліків, антибіотиків у вигляді солодких сиропів та суспензій, які миттєво всмоктуються під час прийому внутрішньо.

Існує правило, яке використовують лікарі у всіх цивілізованих країнах світу, – розповів кандидат медичних наук в інтерв'ю каналу "Україна". – Якщо дитина у свідомості і може ковтати, вона отримує солодкі дитячі сиропи. Якщо їй дуже погано, вона не може ковтати, тоді ліки вводять внутрішньовенно. Але уколи у попу дітям не роблять.

Якщо лікар вам сказав: "Дитина не може полоскати горло, тому я призначаю уколи", зверніться до іншого фахівця.

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Лікувати полосканнями ангіну – це прямий шлях до інвалідності, – попередив Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Ангіна лікується антибіотиками, які приймаються внутрішньо.

Якщо ж у дитини болить горло, але це не ангіна, а якась гостра респіраторна інфекція, то у чому сенс полоскання ? Коли на мигдаликах засохла слиз, і ми прополощемо горло, тоді слиз зникне, тож нам стане легше?

А якщо лікар призначає полоскання та уколи?

Тоді виникає запитання: "Чому слиз засохла?" Тому що в приміщенні, де знаходилася дитина, було спекотно та сухо, пояснив лікар Комаровський. До того ж був дефіцит рідини в організмі . Дитина дихала ротом, а не носом.

Тому потрібно промити ніс, використовувати судинозвужувальні краплі, погодивши препарат із лікарем. Зволожити кімнату, добре напоїти дитину. Але не треба полоскати горло", – сказав лікар-педіатр вищої категорії, звернувся до батьків.

Якщо ви опинилися в такій ситуації, що доводиться вибрати: полоскання чи уколи, то, за словами доктора Комаровського, краще виберіть іншого лікаря , що лікує дитину цивілізовано.

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Всі свої питання щодо здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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