Лікар Комаровський розповів, чи можна прищеплюватися при алергії, діабеті чи високому тиску

Щеплюватися при алергії, діабеті або високому тиску не просто можна, а потрібно / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні часто можна почути: "Я не можу щеплюватись, тому що у мене діабет", "Мені не можна, у мене високий тиск", "У мене ішемічна хвороба серця". Люди відмовляються від вакцинації через наявність фонових хвороб. Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" розповів, чи небезпечне в цьому випадку щеплення.
Тобто якщо людина має якусь хворобу, то вона нібито дає їй можливість не прищеплюватися? А хворіти на грип чи коронавірус при цьому можна? Хіба від них йому не стане ще гірше? – навів приклад Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною"
Парадокс полягає в тому, що якщо у людини є фонова хвороба, наприклад, алергія, і вона захворіла на тяжку форму грипу, то ця ситуація для неї набагато небезпечніша, ніж для того пацієнта, який не має фонових хвороб, – сказав лікар Комаровський.
За словами кандидата медичних наук, наявність будь-якого фонового захворювання – це привід, щоб прищеплюватися в насамперед. Тому що така людина хворіє набагато важче, ніж здорова.
Наявність фонової хвороби – це не протипоказання, а пряме свідчення до вакцинації", – сказав Євген Комаровський в інтерв'ю каналу "Україна".
Всі свої питання щодо здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.
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