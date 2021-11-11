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СЬОГОДНІ Life Здорово

Як залишатися молодим та здоровим – лікар Комаровський розкрив секрет

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
11 листопада, 08:15
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Євген Комаровський радить частіше бувати на природі, оточувати себе веселими людьми та триматися подалі від політики. Це допомагає зберегти здоров'я та молодість
Залишатися молодим та здоровим Євгену Комаровському допомагає відпочинок на природі та спілкування з родиною
Залишатися молодим та здоровим Євгену Комаровському допомагає відпочинок на природі та спілкування з родиною / Фото: Колаж: Сьогодні

Не секрет, що життєлюбність та гарний настрій лікаря Комаровського подобаються багатьом людям. Тому глядачі каналу "Україна" вирішили дізнатись про здорови звички кандидата медичних наук. У програмі "Ранок з Україною" він із задоволенням поділився своїм рецептом молодості та вмінням цінувати кожну мить життя.

Лікарю Комаровському подобається бути на природі, рибалити та дихати свіжим повітрям
Лікарю Комаровському подобається бути на природі, рибалити та дихати свіжим повітрям / Фото: инстаграм Комаровского

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Ті глядачі, хто давно дивиться ефіри за участю доктора Комаровського, в один голос стверджують, що він дуже харизматична, життєрадісна та приємна людина. Ці якості характеру явно підкріплюються добрими звичками , які допомагають не тільки багато працювати, а й присвячувати час сім'ї та друзям. Але Євген Комаровський не приховував і своїх шкідливих звичок.

Я мало рухаюся і практично не гуляю містом, бо на вулиці мене одразу впізнають, – зізнався Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Якщо я їду кудись далеко, де мене не знають, то я із задоволенням багато ходжу

Найшкідливішою звичкою Євген Комаровський вважає свою любов до солодкого . І відмовитися від неї він поки що не в змозі. Ще одна відмінна риса його способу життя – нелюбов до політики.

Щоб залишатися молодим і здоровим, треба бути якнайдалі від отруйного болота під назвою "політика", – поділився кандидат медичних наук.

У вихідні Євгена Комаровського рідко можна застати вдома, тому що йому подобається бути на природі, зустрічатися з близькими друзями, поїхати на рибалку, дихати свіжим повітрям і насолоджуватися спілкуванням з рідними.

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І наступна здорова звичка улюбленого лікаря України – це вміння оточувати себе молодими, гарними, веселими людьми, які показують приклад гарного ставлення до життя.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

Також ми писали, ніж безлактозне молоко краще, ніж звичайно.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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