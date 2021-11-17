Доктор Комаровский рассказал, можно ли прививаться при аллергии, диабете или высоком давлении

Прививаться при аллергии, диабете или высоком давлении не просто можно, а нужно / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня часто можно услышать: "Я не могу прививаться, потому что у меня диабет", "Мне нельзя, у меня высокое давление", "У меня ишемическая болезнь сердца". Люди отказываются от вакцинации из-за наличия фоновых болезней. Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" рассказал, опасна ли в этом случае прививка.
То есть если у человека есть какая-то болезнь, то она якобы дает ему возможность не прививаться? А болеть гриппом или коронавирусом при этом можно? Разве от них ему не станет еще хуже?" – привел пример Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною"
Парадокс заключается в том, что если у человека есть фоновая болезнь, например, аллергия, и он заболел тяжелой формой гриппа, то эта ситуация для него намного опаснее, чем для того пациента, у которого нет фоновых болезней, – сказал доктор Комаровский.
По словам кандидата медицинских наук, наличие любого фонового заболевания – это повод, чтобы прививаться в первую очередь. Потому что такой человек болеет намного тяжелее, чем здоровый.
Наличие фоновой болезни – это не противопоказание, а прямое показание к вакцинации", – сказал Евгений Комаровский в интервью для канала "Украина".
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