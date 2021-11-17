Доктор Комаровский рассказал, можно ли прививаться при аллергии, диабете или высоком давлении

Прививаться при аллергии, диабете или высоком давлении не просто можно, а нужно / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня часто можно услышать: "Я не могу прививаться, потому что у меня диабет", "Мне нельзя, у меня высокое давление", "У меня ишемическая болезнь сердца". Люди отказываются от вакцинации из-за наличия фоновых болезней. Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" рассказал, опасна ли в этом случае прививка.

Наличие любого фонового заболевания – это повод, чтобы прививаться в первую очередь / Фото: freepik.com

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Уже совсем скоро зима, количество простудных заболеваний растет, к тому же приходится бороться с коронавирусом. Но когда речь заходит о вакцинации от гриппа, covid-19 и других болезней, то врачи в последнее время часто слышат одно и то же: "Мне нельзя прививаться, потому что в моем состоянии мне станет еще хуже".

То есть если у человека есть какая-то болезнь, то она якобы дает ему возможность не прививаться? А болеть гриппом или коронавирусом при этом можно? Разве от них ему не станет еще хуже?" – привел пример Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною"

Многие из нас не задумываются о том, в каком положении находятся, прикрываясь очень слабым аргументом – "мне нельзя, потому что я уже болею".

Парадокс заключается в том, что если у человека есть фоновая болезнь, например, аллергия, и он заболел тяжелой формой гриппа, то эта ситуация для него намного опаснее, чем для того пациента, у которого нет фоновых болезней, – сказал доктор Комаровский.

По словам кандидата медицинских наук, наличие любого фонового заболевания – это повод, чтобы прививаться в первую очередь. Потому что такой человек болеет намного тяжелее, чем здоровый.

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Наличие фоновой болезни – это не противопоказание, а прямое показание к вакцинации", – сказал Евгений Комаровский в интервью для канала "Украина".

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

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