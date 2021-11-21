Лікар Комаровський розповів, чи можна щепитися, якщо у вас застуда чи бронхіт

Якщо у вас застуда чи бронхіт, але ви можете встати з ліжка – то щеплюватися можна / Фото: Колаж: Сьогодні

"Я зараз хворію, тому не можу щепитися", – деякі люди не роблять вакцинацію, оскільки бояться, що й стан може після цього лише погіршитися. Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" розповів, що відбувається з нашою імунною системою, коли потрібно робити вакцину , якщо ми хворіємо.

"Про яку вакцину може йтися, якщо в мене застуда? Спочатку одужаю, потім подумаю: щеплюватись чи ні", – таку фразу часто можна почути останнім часом.

Реклама

Через холоди збільшилася кількість захворювань. Застуда, грип, бронхіт… Люди хворіють та не готові в такому стані робити щеплення . У багатьох просто з'являється страх: "А раптом мені стане тільки гірше?"

Насправді, нічого страшного в тому, що ви застуджені, немає. Не треба недооцінювати нашу імунну систему, – сказав Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Чи ви вважаєте, що наша імунна система може лише по черзі боротися з інфекціями? Якщо людина не хоче щепитися, то вона знайде безліч причин, чому це робити не можна.

Кандидат медичних наук пояснив, що ми щодня зустрічаємося з мільярдами вірусів та бактерій. І наша імунна система одночасно навчається їх і розпізнавати та долати.

Якщо у вас застуда чи бронхіт, але стан не тяжкий, то робити щеплення можна / Фото: freepik.com

Реклама

За словами Євгена Комаровського, якщо вам настільки погано, що ви не можете відірвати голову від подушки, то в такому стані не треба робити щеплення.

Але коли ви хворієте, але при цьому у вас є сили дійти до кабінету лікаря, то краще вакцинуватися.

Наявність у вас застуди чи бронхіту не є протипоказанням до вакцинації, – сказав Євген Комаровський в інтерв'ю каналу "Україна". – Якщо ви ходите, а не лежите в ліжку, значить ваша імунна система здатна впоратися з інфекціями. І тому щеплення можна і потрібно робити".

Всі свої питання щодо здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Реклама

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".