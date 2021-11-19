Лікар Комаровський розповів, чому важливо вакцинуватися

Вакцинація однозначно зменшує ризик тяжкої форми коронавірусної інфекції, тому щеплення потрібні, відповів Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною"

Євген Комаровський пояснив, чому важливо вакцинуватися / Фото: Колаж: Сьогодні

На сьогодні ще не всі українці встигли зробити щеплення від COVID-19, але багато хто вже чекає проведення другої вакцинації. Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" пояснив ситуацію в країні і на власному прикладі показав, як його рідні поставилися до вакцинації.

Хвиля коронавірусу, про яку кілька місяців тому попереджав лікар Комаровський, призвела до того, що відділення реанімації стрімко заповнюються. За словами кандидата медичних наук, 99% пацієнтів, які сьогодні перебувають у лікарнях, не вакциновано.

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Відділення реанімації стрімко заповнюються хворими на COVID-19, у яких немає щеплень / Фото: freepik.com

Це сталося через те, що багато хто з них на момент виникнення хвороби ще роздумував, чи варто робити щеплення.

У нашій країні вакцинація давно стала питанням віри, – пояснив лікар Комаровський в інтерв'ю телеканалу "Україна". – Якщо людина вірить, що це допомагає, вона вакцинується і жодних пояснень не потребує. А якщо не вірить, то не прислухається до жодних міркувань.

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За півроку після одужання мої близькі вакцинувалися, – сказав Євген Комаровський. – Звичайно, двічі, як і належить.

За словами кандидата медичних наук, можна наводити різні аргументи, але кількість невакцинованих пацієнтів у лікарнях є прямим доказом того, що може статися з людиною, якщо проігнорувати рекомендацію лікаря про своєчасне щеплення від COVID-19.

"Вакцинація однозначно зменшує ризик тяжкої форми коронавірусної інфекції", – пояснив лікар Комаровський в інтерв'ю телеканалу "Україна".

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на телеканалі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

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