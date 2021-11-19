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Лікар Комаровський розповів, чому важливо вакцинуватися

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
19 листопада, 07:30
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Вакцинація однозначно зменшує ризик тяжкої форми коронавірусної інфекції, тому щеплення потрібні, відповів Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною"
Євген Комаровський пояснив, чому важливо вакцинуватися
Євген Комаровський пояснив, чому важливо вакцинуватися / Фото: Колаж: Сьогодні

На сьогодні ще не всі українці встигли зробити щеплення від COVID-19, але багато хто вже чекає проведення другої вакцинації. Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" пояснив ситуацію в країні і на власному прикладі показав, як його рідні поставилися до вакцинації.

Хвиля коронавірусу, про яку кілька місяців тому попереджав лікар Комаровський, призвела до того, що відділення реанімації стрімко заповнюються. За словами кандидата медичних наук, 99% пацієнтів, які сьогодні перебувають у лікарнях, не вакциновано.

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Відділення реанімації стрімко заповнюються хворими на COVID-19, у яких немає щеплень
Відділення реанімації стрімко заповнюються хворими на COVID-19, у яких немає щеплень / Фото: freepik.com

Це сталося через те, що багато хто з них на момент виникнення хвороби ще роздумував, чи варто робити щеплення.

У нашій країні вакцинація давно стала питанням віри, – пояснив лікар Комаровський в інтерв'ю телеканалу "Україна". – Якщо людина вірить, що це допомагає, вона вакцинується і жодних пояснень не потребує. А якщо не вірить, то не прислухається до жодних міркувань.

Лікар-педіатр вищої категорії розповів, що в його сім'ї практично всі перехворіли на COVID-19 у легкій формі, а потім провели імунізацію

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За півроку після одужання мої близькі вакцинувалися, – сказав Євген Комаровський. – Звичайно, двічі, як і належить.

За словами кандидата медичних наук, можна наводити різні аргументи, але кількість невакцинованих пацієнтів у лікарнях є прямим доказом того, що може статися з людиною, якщо проігнорувати рекомендацію лікаря про своєчасне щеплення від COVID-19.

"Вакцинація однозначно зменшує ризик тяжкої форми коронавірусної інфекції", – пояснив лікар Комаровський в інтерв'ю телеканалу "Україна".

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на телеканалі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

Також ми раніше писали, чи можна робити щеплення при хронічних хворобах.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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