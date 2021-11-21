Доктор Комаровский рассказал, можно ли прививаться, если у вас простуда или бронхит

Если у вас простуда или бронхит, но вы можете встать с постели - то прививаться можно / Фото: Коллаж: Сегодня

"Я сейчас болею, поэтому не могу прививаться", – некоторые люди не делают вакцину, так как боятся, что их состояние может после этого только ухудшиться. Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" рассказал, что происходит с нашей иммунной системой, когда нужно делать вакцину, а мы болеем.

"О какой вакцине может идти речь, если у меня простуда?! Сначала выздоровею, потом подумаю: прививаться или нет", – такую фразу часто можно услышать в последнее время.

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Из-за наступивших холодов увеличилось количество заболеваний. Простуда, грипп, бронхит… Люди болеют и не готовы в таком состоянии делать прививку. У многих попросту появляется страх: "А вдруг мне станет только хуже?"

На самом деле ничего страшного в том, что вы простужены, нет. Не нужно недооценивать нашу иммунную систему, – сказал Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Или вы считаете, что наша иммунная система может только по очереди бороться с инфекциями? Если человек не хочет прививаться, то он найдет массу причин, почему это делать нельзя.

Кандидат медицинских наук объяснил, что мы каждый день встречаемся с миллиардами вирусов и бактерий. И наша иммунная система одновременно учится их и распознавать, и преодолевать.

Если у вас простуда или бронхит, но состояние не тяжелое, то делать прививку можно / Фото: freepik.com

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По словам Евгения Комаровского, если вам настолько плохо, что вы не можете оторвать голову от подушки, то в таком состоянии не надо делать прививку.

Но когда вы болеете, но при этом у вас есть силы дойти до кабинета врача, то лучше вакцинироваться.

Наличие у вас простуды или бронхита не является противопоказанием к вакцинации, – сказал Евгений Комаровский в интервью для канала "Украина". – Если вы ходите, а не лежите в постели, значит, ваша иммунная система способна справиться с инфекциями. И поэтому прививку можно и нужно делат".

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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