Лікар Комаровський розповів, як розмовляти з підлітком, якщо він не хоче вивчати мову в іншій країні

Якщо підліток не хоче вивчати мову в іншій країні, поясніть йому, що з'явилася крута можливість - вивчити мову за короткий відрізок часу / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Ви вимушено опинилися за кордоном, але у вашої дитини немає бажання ходити до школи, спілкуватися з однолітками та розмовляти іноземною мовою. Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" лікар Комаровський пояснив, як вирішити цю проблему.

Адаптація до нових умов не у всіх проходить легко та безболісно. Багатьом людям важко було виїхати навіть за межі України, не кажучи вже про проживання в іншій країні. І хоча діти простіше ставляться до змін, деякі підлітки сильно переживають і не готові прийняти нову дійсність.

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Лікар Комаровський порадив підліткам по-іншому подивитися на те, що відбувається, і вивчати іноземні мови / Фото: Pexels

За словами Євгена Комаровського, основна проблема полягає в тому, що підлітки вважають ситуацію тимчасовою, тому не вчать мову, а весь вільний час проводять у соцмережах або в комп'ютерних іграх.

Коли мама чи інша близька людина намагається витягнути підлітка з чатів та соцмереж, то він відповідає: "У мене там усі друзі". Лікар Комаровський порадив підліткам інакше подивитися на те, що відбувається.

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Сподіватимемося, що ситуація "Я тут ненадовго" – правильна, але покладатися на це не треба, – сказав експерт програми "Ранок з Україною". – Варто бути готовим до того, що перебування в іншій країні може затягтись.

Що ж до нових контактів, то друзів багато не буває. Якщо у вас з'являться нові знайомства за той час, поки ви перебуваєте в іншій країні, це допоможе вам у житті, а в 14-16 років подружитися дуже легко.

А щодо навчання – що може бути краще? Ви опинилися у країні носіїв мови.

Це дуже крута можливість – вивчити мову за короткий час, – сказав експерт. – Перед вами буде відкрито весь світ, якщо ви знаєте кілька мов. Чому не використати цю ситуацію зі знаком плюс для себе? Тобто прийняти її не в стражданнях, а з користю.

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Також раніше Євген Комаровський розповів, як подбати про безпеку дитини під час переїзду.