Лікар Комаровський розповів, як подбати про безпеку дитини під час переїзду

Переселяючись з дітьми в інші регіони або за кордон через війну, проінструктуйте дитину триматися біля вас і не залишайте її саму, радить Євген Комаровський

Щоб подбати про безпеку дитини під час переїзду, доктор Комаровський радить триматися волонтерів і не залишати малюків одних

Залишаючи свої будинки через війну з Росією, потрібно зберігати пильність, особливо якщо ви їдете з дітьми. Як поводитися в дорозі з дітьми, під час ночівлі, перетину кордону чи натовпу, розповів популярний педіатр Євген Комаровський у своєму інстаграмі.

Спочатку не забудьте записати телефони гарячих ліній в Україні та країнах ЄС, де можна отримати консультацію, попросити допомоги та повідомити про випадки експлуатації. Також зумійте захистити дитину та подбати про власну безпеку: не залишайте дитину ні з ким, тим більше на незнайомців, навіть якщо вони виглядають цілком доброзичливими.

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Розробте та відрепетируйте з дитиною план дій на той випадок, якщо вам доведеться розлучитися на якийсь час

Обов'язково розробіть та відрепетируйте з дитиною план дій на той випадок, якщо вам доведеться розлучитися на якийсь час. Якщо доведеться ночувати в товаристві інших незнайомих людей – тримайтеся ближче до сімей з дітьми, пропозиції приймайте лише офіційні, від соціальних служб чи волонтерських організацій.

Одягніть дітей у яскраві кольори, і самі одягніться також – щоб вас добре було помітно в натовпі один для одного. Копії документів, номер свого телефону та прізвище дитини підготуйте заздалегідь на папері та покладіть малюку чи підлітку в кишеню куртки/кофти. Також збережіть номери дитячих психологів та організацій, які надають психологічну допомогу.

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Нікому не віддавайте свої та дитячі документи, крім уповноважених осіб. Обов'язково домовтеся зі своїм сином чи донькою, яка у вас буде кодова фраза, за якою ви зрозумієте, що дитина в небезпеці. Комунікуйте з такими ж сім'ями або мамами з дітьми, як і ви, ніколи не сідайте в машини до незнайомих людей – поясніть дитині, чому вона теж не повинна цього робити.

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