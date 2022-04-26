Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блінкен та Остін у Києві ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua

Історія писанки

Вчитися за кордоном

Селфі під час війни?

Хліб від Клопотенка

Що чекає на українців

Все про Кабаєву
СЬОГОДНІ Life Здорово

Лікар Комаровський розповів, як подбати про безпеку дитини під час переїзду

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 квітня, 07:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Переселяючись з дітьми в інші регіони або за кордон через війну, проінструктуйте дитину триматися біля вас і не залишайте її саму, радить Євген Комаровський
Щоб подбати про безпеку дитини під час переїзду, доктор Комаровський радить триматися волонтерів і не залишати малюків одних
Щоб подбати про безпеку дитини під час переїзду, доктор Комаровський радить триматися волонтерів і не залишати малюків одних

Залишаючи свої будинки через війну з Росією, потрібно зберігати пильність, особливо якщо ви їдете з дітьми. Як поводитися в дорозі з дітьми, під час ночівлі, перетину кордону чи натовпу, розповів популярний педіатр Євген Комаровський у своєму інстаграмі.

Спочатку не забудьте записати телефони гарячих ліній в Україні та країнах ЄС, де можна отримати консультацію, попросити допомоги та повідомити про випадки експлуатації. Також зумійте захистити дитину та подбати про власну безпеку: не залишайте дитину ні з ким, тим більше на незнайомців, навіть якщо вони виглядають цілком доброзичливими.

Реклама

Розробте та відрепетируйте з дитиною план дій на той випадок, якщо вам доведеться розлучитися на якийсь час
Розробте та відрепетируйте з дитиною план дій на той випадок, якщо вам доведеться розлучитися на якийсь час

Обов'язково розробіть та відрепетируйте з дитиною план дій на той випадок, якщо вам доведеться розлучитися на якийсь час. Якщо доведеться ночувати в товаристві інших незнайомих людей – тримайтеся ближче до сімей з дітьми, пропозиції приймайте лише офіційні, від соціальних служб чи волонтерських організацій.

Одягніть дітей у яскраві кольори, і самі одягніться також – щоб вас добре було помітно в натовпі один для одного. Копії документів, номер свого телефону та прізвище дитини підготуйте заздалегідь на папері та покладіть малюку чи підлітку в кишеню куртки/кофти. Також збережіть номери дитячих психологів та організацій, які надають психологічну допомогу.

Реклама

Нікому не віддавайте свої та дитячі документи, крім уповноважених осіб. Обов'язково домовтеся зі своїм сином чи донькою, яка у вас буде кодова фраза, за якою ви зрозумієте, що дитина в небезпеці. Комунікуйте з такими ж сім'ями або мамами з дітьми, як і ви, ніколи не сідайте в машини до незнайомих людей – поясніть дитині, чому вона теж не повинна цього робити.

Також раніше доктор Комаровський розповів, куди подівся коронавірус і що таке "ефект магнезії".

Якщо ж ви захворіли, дізнайтеся думку популярного педіатра, чому при кашлі потрібно пити дуже багато рідини.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Як розпізнати боєприпас
Інструкція
Читати рекомендації
Книга дня
Хто такий Путін
Читати
Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Мода та війна
Де придбати речі українських брендів
Дивитись!
Поговори зі мною
Я допоможу відповісти на будь-яке питання
Спитати
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Education Ua
Важливі контакти
Як викликати швидку
Куди дзвонити
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Питання дня
Хто такі кацапи та хохли
Походження слів
Дізнатись!
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти