Лікар Комаровський розповів, що робити, якщо примусово евакуюють до Росії

Якщо примусово евакуюють до Росії, видаліть з телефону все листування, яке містить інформацію про війну
Росія не лише почала війну в Україні, російські окупанти стали насильно вивозити українців з їхніх рідних міст. Що важливо зробити, якщо у вашому місті чи селі почалася депортація і насильно вивозять до Росії, у своєму інстаграмі розповів популярний український педіатр Євген Комаровський.
По перше, видаліть з телефону все листування, містить інформацію про війну тощо. Відпишіться від патріотичних каналів та груп у соціальних мережах, видаліть з телефонної книги контакти військових, чиновників тощо.
Якщо вийде, то дуже важливо встигнути повідомити про свою депортацію до національного інформаційного бюро за номером 16-48, на гарячу лінію Міністерства закордонних справ 044 238 15 88 або тероброни – 0800507028.
На окремому аркуші паперу випишіть номери телефонів родичів і носіть з собою. Також важливо:
- не віддавати окупантам свій паспорт;
- не давати інтерв'ю на камеру;
- не спілкуватися з російськими журналістами.
Щоб повернутися назад в Україну, можна звертатися до громадського об'єднання, яке займається допомогою біженцям та мігрантам по номеру + 7 968 91898 65.
Також раніше Євген Комаровський дав поради, що обговорити з дітьми під час переселення через війну.
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